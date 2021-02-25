Москва возвращается к нормальной плитке

В Москве возвращаются к масштабному благоустройству городских улиц. Столичные власти объявили конкурсы на ремонт Миусской площади и сквера у Спасо-Андроникова монастыря на 346 млн руб., Садовнической набережной на 795 млн руб., а также Раушской набережной почти на 1 млрд руб. В заданиях по тендерам фигурирует укладка плитки. Отремонтировать часть упомянутых пространств чиновники собирались еще в 2020 году, но отменили планы из-за пандемии. В городской мэрии сообщили, что в ближайшие три года реконструируют 120 км московских набережных.

Тендер на «приведение в нормативное состояние улиц и общественных пространств, прилегающих к набережным города Москвы», на 795,2 млн руб. был объявлен структурами столичной мэрии 17 февраля. Его исполнителю надлежит в течение года благоустроить Садовническую набережную, Садовническую улицу и их окрестности на участке от острова Балчуг до Большого Краснохолмского моста. Ремонт должен быть выполнен в течение года; в ведомости работ фигурирует обустройство 14 погонных километров бордюров, 642 уличных фонарей и 37,5 тыс. кв. м «дорожно-тропиночной сети из плитки».

В тот же день власти объявили тендер на ремонт Миусской площади и пространств у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковского кладбища в Таганском районе на сумму в 346,5 млн руб. В смете конкурса превалируют строительно-монтажные работы, но упоминается обустройство цветников и спортивных площадок. В феврале 2021 года власти также объявили конкурс на благоустройство Раушской набережной на 937,9 млн руб.: от исполнителя ждут установки 26 погонных километров бордюров, 691 уличного светильника, 29 тыс. кв. м газонов и 44 тыс. кв. м плиточного покрытия. Заявки на тендеры принимаются до 1–5 марта этого года.

О планах обустроить Садовническую и Раушскую набережные в городской мэрии говорили еще в феврале 2020 года. Так, столичный вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков обещал тогда обеспечить комплексное благоустройство четырех московских набережных (включая также Софийскую и Космодамианскую), создав «комфортную прогулочную зону с раскрытием рекреационного потенциала» пространств. Однако в апреле 2020 года господин Бирюков заявил о приостановке работ, а в мае вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город решил отказаться от программ благоустройства в 2020 году из-за пандемии. В первоначальных прошлогодних планах фигурировал ремонт более 40 улиц и набережных, а также 183 озелененных территорий (в том числе лесопарка «Кусково», парка «Плющево») на сумму в 119 млрд руб. Господин Ефимов обещал, что 26,5 млрд руб. из этих средств пойдут на борьбу с коронавирусом. В сентябре 2020 года Петр Бирюков сказал, что всего в городе планировалось привести в порядок 6 тыс. «различных крупных объектов», но работы выполнялись лишь на 1,5 тыс. из них. В феврале 2021 года чиновник заверил, что упомянутые им четыре набережные будут отремонтированы в 2021 году.

Отметим, столичные власти с 2015 года реализуют в Москве масштабную программу по благоустройству (первоначально называлась «Моя улица»). В 2015 году было отремонтировано 47 улиц, а в 2016 году — 61 магистраль (в том числе Тверская улица, Новый Арбат, Садовое кольцо, Воздвиженка и Большая Якиманка). Рекордным по объемам работ стал 2017 год, когда почти одновременно ремонтировались 82 улицы (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо): там перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. В 2017 году было благоустроено 14 набережных, включая Краснопресненскую, Москворецкую, Болотную и Саввинскую. В 2018 году масштабный ремонт улиц почти не производился из-за проведения в России чемпионата мира по футболу. В 2019 году реконструкция и ремонт улиц возобновились (сообщалось о планах благоустроить 50 улиц и переулков).

Каждый год Москва тратила на цели благоустройства порядка 35–40 млрд руб., но заложенные в тексте городского бюджета расходы 2020 года в 119 млрд руб. должны были стать рекордными. Отметим, что в столичном законе о бюджете 2021 года на госпрограмму «Развитие городской среды» предусмотрены расходы в 203 млрд руб. По словам столичного вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в ближайшие три года в Москве будет реконструировано более 120 км набережных и 50 причалов.

Александр Воронов