НИПИГАЗу оказали медвежью Усть-Лугу

«Газпром» сменит EPC-подрядчика на одной из своих крупнейших строек — мегапроекте завода по переработке и сжижению газа на Балтике. Прежний подрядчик — НИПИГАЗ, входящий в СИБУР,— объяснил расторжение контракта тем, что выступающий заказчиком «Русхимальянс» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) никак не мог определиться с источниками финансирования и степенью локализации оборудования. «Русхимальянс», в свою очередь, связал разрыв контракта с намерением сократить расходы и пообещал найти нового EPC-подрядчика в ближайшее время. По данным “Ъ”, им может стать китайская CC7, что, вероятнее всего, подразумевает получение из КНР проектного финансирования.

Основной российский проектировщик нефтехимических объектов НИПИГАЗ (входит в СИБУР) сообщил о расторжении с 12 марта ЕРС-контракта на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. EPC-контракт предполагает сдачу проекта под ключ. Владелец проекта — «Русхимальянс», паритетное совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского. Комплекс должен ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа с высоким содержанием этана, выпуская 13 млн тонн СПГ, 3,8 млн тонн этановой фракции и 2,4 млн тонн сжиженного углеводородного газа.

Стоимость проекта никогда не называлась, но оценивалась «Газпромом» в сумму «более 700 млрд руб.».

Срок запуска первой линии — 2024 год, второй — 2025 год.

Как пояснили в НИПИГАЗе, причиной расторжения контракта стало то, что заказчик не смог определиться с окончательной схемой финансирования, что не позволило определить, в каких странах заказывать существенную часть оборудования, и выявить ограничения по его локализации. «Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта»,— отмечают в компании.

Как пояснил источник “Ъ”, знакомый с подробностями EPC-контракта, его сумма была фиксированной и выход за пределы бюджета был одним из рисков НИПИГАЗа.

Источник “Ъ” отметил, что у компаний нет юридических претензий друг к другу.

НИПИГАЗ остается генеральным проектировщиком завода в соответствии с контрактом, заключенным с «Русхимальянсом» в 2019 году. В НИПИГАЗе отметили, что вместе с заказчиком определили лицензиаров ключевых технологических процессов и поставщиков основного оборудования, а также согласовали бюджет и график реализации проекта. Госэкспертиза проектной документации должна завершиться в конце марта, что позволит в апреле получить разрешение на строительство.

В «Русхимальянсе», со своей стороны, заявили, что «решение о смене подрядчика связано с оптимизацией расходов на проект». Там пообещали заключить EPC-контракт с новым подрядчиком в ближайшие несколько недель, отметив, что его привлечение «никак не отразится на сроках реализации проекта».

По словам собеседников “Ъ”, новым подрядчиком может стать китайская China National Chemical Engineering Construction Company Limited (CC7).

Эта компания уже выполняет аналогичные функции для принадлежащего «Русгаздобыче» Балтийского химического комплекса (БХК), технологически связанного с проектом «Русхимальянса». БХК должен перерабатывать в полимеры этановую фракцию и СУГ, выпускаемые на заводе «Русхимальянса».

По словам собеседников “Ъ”, выбор единого EPC-подрядчика для обоих комплексов должен в теории снизить затраты. Источники “Ъ” не исключают, что у CC7 появится и российский партнер.

В «Русхимальянсе» и «Газпроме» отказались от комментариев по поводу потенциального контракта с CC7.

Собеседники “Ъ” также полагают, что EPC-контракт с китайской компанией может быть частью переговоров о привлечении финансирования со стороны банков КНР для завода «Русхимальянса». Напомним, пока проект финансируется за счет кредита ВЭБ.РФ на 55 млрд руб., выделенного летом 2020 года, при этом «Газпром» никогда не собирался вкладывать в проект значимые собственные средства. В то же время привлечение проектного финансирования от банков ЕС и тем более США может быть существенно затруднено из-за потенциальных рисков санкций.

Александр Собко из Rupec отмечает, что заключение EPC-контракта на столь крупный проект одной компанией — рискованная ситуация в первую очередь для подрядчика. «Можно вспомнить недавний пример: тяжелое финансовое положение одного из мировых лидеров рынка EPC-компании McDermott вызванное в том числе убытками по контрактам на строительство американских заводов СПГ. Но даже в этом случае EPC-контракт, к примеру, на строительство Cameron LNG был заключен в консорциуме с партнером, компанией Chiyoda»,— говорит эксперт.

По его мнению, смена подрядчика в целом не создает рисков для проекта, хотя может потребовать времени. Но сохраняется еще одна неопределенность: при проектировании акцент делался на максимальное вовлечение российских производителей. При этом остаются нерешенными вопросы финансирования и уровня локализации оборудования. К примеру, внешние займы под гарантии экспортно-кредитных агентств можно получить под низкие процентные ставки, но они подразумевают использование оборудования из страны-кредитора, поясняет господин Собко.

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков