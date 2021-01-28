Газ залили в генсхему

Минэнерго видит основной драйвер развития газовой отрасли в РФ в ближайшие 15 лет в развитии экспорта, в первую очередь в виде сжиженного природного газа (СПГ). Согласно подготовленному министерством проекту генсхемы газовой отрасли, производство СПГ может вырасти к 2035 году почти в четыре раза, до 113 млн тонн в год. При этом в документе, в котором упоминается даже гипотетический СПГ-завод «Роснефти» в рамках проекта «Восток Ойл», не содержится информации ни о каких новых крупных СПГ-заводах «Газпрома».

Экспорт сжиженного газа, по оценке Минэнерго, станет основной точкой роста газовой отрасли РФ до 2035 года, следует из проекта соответствующей генсхемы. Так, производство СПГ с 41,5 млрд кубометров в 2020 году может вырасти до 90,5–157,7 млрд кубометров к 2035 году (64–113 млн тонн) в зависимости от сценария. При этом потребление газа внутри РФ даже в оптимистичном сценарии не превысит 602 млрд кубометров, что означает рост на 29% относительно 2020 года. Экспорт трубопроводного газа тоже изменится не слишком существенно и может вырасти до 250–324 млрд кубометров с 211 млрд кубометров в 2020 году, причем достижение верхней планки прогноза возможно только в случае новых крупных контрактов с Китаем.

При этом, как считает министерство, Россия сможет увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году лишь при условии, если мировой спрос на этот вид топлива вырастет более чем в два раза.

«Принимая во внимание, что в ближайшие годы планируется продолжение запуска ряда масштабных проектов по производству СПГ в США и Австралии, на международном газовом рынке для поставок дополнительных объемов российского СПГ сохранятся условия интенсивной конкурентной борьбы»,— говорится в документе.

Строительство новых мощностей по сжижению в РФ до 2035 года будет в первую очередь вестись на Ямале и Гыдане. НОВАТЭК там уже построил завод «Ямал СПГ», принято окончательное инвестрешение по проекту «Арктик СПГ-2», на стадии планирования находятся проекты «Обский СПГ» и «Арктик СПГ-1». В европейской части России «Газпром» строит комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге.

Среди потенциальных СПГ-заводов в Арктике в генсхеме фигурируют только проекты НОВАТЭКа, а также упомянута возможность строительства производства СПГ в рамках проекта «Восток Ойл» «Роснефти».

Что касается Тамбейского кластера месторождений «Газпрома» на Ямале, относительно которого компания заявляла о возможности производства СПГ, то, исходя из генсхемы, этот газ предназначен для поставки в трубу. В проекте генсхемы также нет никаких признаков газохимического кластера на Ямале, создание которого обсуждалось на совещании у президента Владимира Путина в Тобольске 1 декабря 2020 года.

Среди менее крупных возможных СПГ-проектов упоминаются «Дальневосточный СПГ» «Роснефти» и завод по производству СПГ в селе Аян Хабаровского края «А-Проперти». При этом расширение завода «Сахалин-2», которое «Газпром» постоянно откладывает, в проекте генсхемы вообще не фигурирует.

В целом участие «Газпрома» в развитии крупных проектов СПГ в том виде, в котором оно представлено в проекте генсхемы, выглядит крайне скромным и ограничивается заводом в Усть-Луге.

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов напоминает, что рынок СПГ увеличивался вдвое в 1990-е годы, когда на него со своими объемами вышел Катар, и еще раз в 2000-е годы, когда на рынке появились новые азиатские потребители — Китай и Индия, а из поставщиков свою долю активно начала наращивать Австралия. Тогда с 2000 по 2010 год объем рынка вырос со 100 млн тонн до более чем 200 млн тонн. В последнее десятилетие темпы роста снизились — в 2010–2019 годах он увеличился на 60%, поскольку сказывается эффект высокой базы.

Как отмечает Сергей Капитонов, по большинству прогнозов рынок СПГ будет расти быстрее, чем рынок трубопроводного газа, и к 2040 году на его долю придется более 60% от объема глобальной торговли газом. Однако все же удвоение мирового СПГ-рынка к 2035 году выглядит сложной задачей, считает он. В связи с этим цель в 140 млн тонн экспорта российского СПГ представляется крайне амбициозной — реальные объемы могут оказаться значительно ниже.

Татьяна Дятел