Crocus Group пойдет по ресторанам

Вызванный пандемией кризис на рынке общепита не испугал Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых. Компания инвестирует в этот сегмент 1 млрд руб. На эти средства компания намерена открыть за два года 11 новых заведений, в том числе ресторан русской кухни в Санкт-Петербурге, где у группы еще не было точек. Эксперты предупреждают, что в городе такие заведения обычно рассчитаны на иностранных туристов, которые вряд ли вернутся раньше 2023 года.

Crocus Group откроет первый ресторан в Петербурге, рассказал “Ъ” совладелец холдинга Эмин Агаларов. Речь идет о заведении русской кухни Sixty Four на набережной реки Мойки площадью 256 кв. м на сто посадочных мест. По словам бизнесмена, всего группа рассчитывает инвестировать в 2021–2022 годах около 1 млрд руб. в ресторанные проекты и открыть за это время 11 точек, в том числе усилить присутствие в Азербайджане, Московском регионе и продолжить развитие в Петербурге. «В Баку и курортном поселке Sea Breeze Resort только в 2021–2022 годах мы планируем открыть семь новых ресторанов. Некоторые проекты — уже известные бренды из нашего портфеля: Zafferano, "Эдоко", Forte Bello, Fish Box, Cafe Milano»,— рассказывает господин Агаларов.

Сложно говорить, что сейчас ресторанный бизнес — это хорошая отрасль для инвестиций, признает основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. С другой стороны, уверен он, для тех инвесторов, кто играет вдолгую — на пять-десять лет, сейчас подходящее время, чтобы занимать привлекательные помещения на хороших условиях.

В Петербурге операторы общепита по-прежнему занимают лидирующие позиции как в структуре открытых, так и в структуре закрытых заведений стрит-ритейла, рассказывает руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко. Локальный ресторанный рынок остается конкурентным, предупреждает замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers Юлия Кузнецова.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стратегически выход на рынок Петербурга оправдан, но заведения русской кухни обычно рассчитаны на иностранных туристов, массовое возвращение которых произойдет не ранее 2023 года. В случае если Crocus Group рассчитывает на местную публику, рассуждает он, целесообразнее открыть ресторан высокой кухни, хотя в Петербурге это очень конкурентный сегмент. Речь идет о сложном формате, соглашается господин Левицкий.

Crocus Group сейчас управляет 52 ресторанами, в том числе Shore House, «У дяди Макса», Rose Bar, «Рюмка водки Лепс», Lesnoy и пр. По собственным данным, в 2020 году оборот ресторанной части бизнеса группы снизился втрое, в течение двух лет компания ожидает роста этого показателя на 70%.

Занимающий существенную часть группы выставочный бизнес восстанавливается, напоминает Михаил Бурмистров. Посетители возвращаются в торгцентры группы, она также размораживает свои девелоперские проекты, уточняет он. Кроме того, Crocus Group поддержала господряд по созданию временного госпиталя для лечения больных COVID-19 в Crocus Expo, добавляет эксперт. «В прошлом году кризис обрушился на большинство сфер, где работает Crocus Group. Но сейчас дела у компании нормализуются»,— считает господин Бурмистров.

Рынок общепита считается одним из наиболее пострадавших в потребительском секторе. По предварительным оценкам Infoline, в денежном выражении падение по итогам 2020 года могло составить 35%, до 1,6 трлн руб. год к году. В NPD Group прогнозируют, что трафик в ресторанах и кафе не достигнет докризисных показателей и в 2021 году.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова