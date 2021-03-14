«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым в истории кино, следует из данных портала Box Office Mojo, отслеживающего кассовые сборы. Это произошло благодаря повторному прокату картины в Китае, который начался 12 марта.

После выхода в 2009 году «Аватар» собрал в мировом прокате $2,78 млрд и обошел в рейтинге самых кассовых фильмов «Титаник», который занимал первую строчку по сборам 12 лет. Рекорд «Аватар» удерживал 10 лет. Летом 2019 года его по этому показателю обошел фильм братьев Руссо «Мстители: Финал» — картина Marvel заработала $2,79 млрд.

По информации на 14 марта, общемировые сборы «Аватара» превысили $2,82 млрд. Согласно прогнозам, которые приводит Deadline, повторный прокат в КНР принесет Disney около $58 млн.

Сейчас Джеймс Кэмерон работает над четырьмя фильмами, которые продолжают историю «Аватара». Премьера «Аватара-2» запланирована на декабрь 2022 года. Главные роли в картине сыграют Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джоэл Дэвид Мур.