«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет. Согласно данным сайта Box Office Mojo, сборы фильма вселенной Marvel составили $2,7902 млрд, рекорд «Аватара» — $2,7897 млрд.

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Последние «Мстители» собрали $854,23 млн на продаже билетов в США и $1,936 млрд за рубежом. В России фильм про супергероев в первые праздничные выходные собрал 1,2 млрд руб., а также побил рекорд по предпродажам: еще до начала показа российские кинотеатры продали больше 345 тыс. билетов.

О 22-ом фильме киновселенной Marvel — в материале “Ъ” «Блюдо, которое подали горячим».