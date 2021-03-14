В аэропортах Москвы задержано до 20 рейсов

В столичных аэропортах задержали 18 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на 17:20 сегодняшнего дня, 14 марта. Во Внуково задержаны 3 рейса, в Домодедово — 11, в Шереметьево — 4 рейса.

В Москве сегодня высокая облачность, идет дождь со снегом. По данным Гидрометцентра, температура составляет от двух до четырех градусов тепла. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра колеблется от 5 до 10 м/с с порывами до 15 м/с («крепкий ветер» по шкале Бофорта).

На этой неделе, в том числе 8 марта, температура опускалась ниже нормы на 3–5 градусов. В начале месяца Гидрометцентр предупреждал о частой смене погоды на всей территории России в марте.