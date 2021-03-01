Гидрометцентр предупредил о частой смене погоды в марте

Теплая и холодная погода будет чередоваться в марте на всей территории России, ожидает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет соответствовать норме практически во всех регионах.

«"По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой "сухих" периодов и периодов выпадения осадков в разном виде… Прогнозируется температурный фон, в основном, около нормы»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

В числе регионов, на которых в течение месяца будет ожидаться температура ниже нормы, синоптик назвал часть севера Урала и севера Западной Сибири, а также северо-восток европейской части России и север Средней Сибири. В свою очередь, в Алтайском крае ожидается температура чуть выше нормы.

Говоря о прогнозе на неделю, господин Вильфанд отметил, что в следующие выходные температура на европейской части России опустится ниже нормы. «Меняются циркуляции и температура понизится. Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы»,— сказал он.