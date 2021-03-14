Биометрия «наступает» на банки

Темпы сбора биометрии увеличат в несколько раз. За два года образцы своего лица и голоса должна будет сдать половина россиян, такой план обсуждают в Минцифры. Почти за три года работы Единой биометрической системы в ней зарегистрировались меньше 200 тыс. человек. Подключение для россиян пока останется добровольным. Но в ЦБ не исключают возможности дополнительного давления на банки. Как именно власти собираются ускорить темпы подключения к биометрической системе? Об этом — Сергей Гусев.

Изначально предполагалось, что еще к 2020-му биометрия станет привычным делом для всех отделений банков. В обмен на образцы лица и голоса клиенты должны были получить доступ к услугам — счетам, кредитам и переводам в удаленном формате. На деле выполнить план не удалось. Сейчас с Единой биометрической системой работает лишь 13 тыс. отделений банков, то есть меньше 40%. А половина россиян, по данным опросов, видит в сборе биометрии риск утечек личных данных и слежки.

Доверие к системе не появится, пока она не начнет решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются россияне, объясняет гендиректор компании «Интемс» Алексей Титов: «С банковских карт россиян воруют кучу денег, если бы можно было как-то от этого защищаться, я думаю, что туда люди, действительно, пошли бы. Широко обсуждается вопрос о предоставлении доступа к финансовым услугам на основании биометрии.

Это очень актуально для людей, которые не имеют документов, без определенного места жительства, это может быть куча всяких идентификаций, чтобы что-то оплатить или пройти на рейс.

Вы паспорт предъявляете, это и есть идентификация, а биометрию называют реальной идентификацией. На один из рейсов, который террористы взорвали, два человека просто прошли по чужим паспортам , — это ФБР потом расследовало. Реальная биометрия может сделать нашу жизнь проще и безопаснее, а сейчас она мало способствует и первому, и второму».

Проблему с темпом внедрения биометрии будут решать радикально. Согласно плану Минцифры, за два года к ЕБС должны подключиться 70 млн россиян, для сравнения — пока их там 165 тыс.

Появилась даже информация, что за отказ сдать биометрию могут стать недоступными некоторые госуслуги. Позже в Минцифры это опровергли.

Но собеседники “Ъ FM” видят и другой стимул. Сейчас обращение к ЕБС за идентификацией по биометрии стоит для банков 200 рублей. Поводов подключаться к системе у россиян станет больше, если и они получат от этого материальную выгоду, отмечает гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова: «Предполагается, что я подпишу такое общее согласие. А что я с этого буду иметь? Ничего. Меня как субъекта персональных данных это категорически не устраивает, и мне кажется, что должна быть предусмотрена какая-то система, которая позволит при такой коммерциализации данных граждан этим самым гражданам тоже какие-то бонусы предоставлять. Думаю, что 15% – 20% было бы вполне резонно. И каждый раз необходимо спрашивать, можно ли этими данными воспользоваться. Раз уж ситуация совершенно неизбежная, и нельзя никак обойтись без этих моих данных, я хочу контролировать, кто их использует, с какой целью, и я хочу получать от этого доход».

Сферы применения биометрической системы активно расширяют. С января к ней подключились страховые компании. К концу года оплату проезда «лицом» запустят в московском метро. А на днях она уже появилась в некоторых супермаркетах «Перекресток» (и уже доступна в кафе Prime). Однако чем больше компаний смогут запрашивать данные ЕБС, тем сложнее будет гарантировать безопасность персональных данных, отмечает глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев: «Могут произойти ошибки на этапе передачи информации из одной системы другой, а, во-вторых, утечка в самом канале передачи данных. На сегодняшний момент очень многие персональные данные россиян утекали.

Мы не знаем, насколько те сканеры биометрии, которые будут применяться, безопасны.

Все равно существует какая-то вероятность несовпадения. Ваше лицо — это неотчуждаемая вещь. Злоумышленник, используя этот цифровой слепок, может подготовить некий цифровой формат, который при считывании сканером может быть сочтен человеком. Существует большая технология, в том числе и дипфейков, большое количество примеров, когда создавались цифровые двойники, и государства были вынуждены отказаться от на тот момент существовавшего внедрения биометрии».

Пока ответственными за сбор биометрии остаются банки и для них, как пишет “Ъ”, ЦБ подготовил новые требования. В марте 80% отделений, работающих с физлицами, могут обязать принимать биометрические данные.

Илья Сизов, Елизавета Скобцова