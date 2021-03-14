Правительство утвердило правила сделок в рамках механизма обратного акциза на этан и СУГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах заключения соглашений между Минэнерго и предприятиями нефтехимии в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Напомним, акциз на них вводится с 2022 года.

«По этану и сжиженному углеводородному газу компаниям, активно инвестирующим в обновление и строительство новых производственных мощностей, будет предоставляться двойной налоговый вычет — обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Для этого им потребуется заключить соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов»,— говорится на сайте правительства.

Основное условие получения обратного акциза — вложение не менее 65 млрд руб. в обновление производства в течение шести лет, с 2022 по 2027 год. Согласно документу, о выполнении своих обязательств предприятия должны будут отчитываться ежегодно до 30 марта.

«Учитывая, что законом предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза (начиная с 2024 года до 2026 года включительно) для инвесторов, которые в рамках соглашений с Минэнерго обязались направить на модернизацию мощностей по переработке сжиженного углеводородного газа более 110 млрд рублей, благодаря двойному налоговому вычету по акцизу компенсация затрат для них будет в большем объеме»,— уточняется в сообщении.

15 октября 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании этана и СУГ продукцией нефтехимии в целях налогообложения акцизами, а также о праве переработчиков с 1 января 2022 года применять по ним вычеты. В конце февраля Минфин предложил пакет мер по поддержке пострадавших в пандемию отраслей экономики, в числе которых было уточнение условий для получения обратного акциза на этан и СУГ.

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