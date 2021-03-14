Госсекретарь США осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию прекратить преследование «независимых голосов». Так он отреагировал на задержание около 200 человек на Всероссийском форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия».

«Сегодня российские власти по сомнительным основаниям задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов»,— написал господин Блинкен в Twitter.

Форум «Муниципальная Россия» организовал проект «Объединенные демократы» — его курирует «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским. Вчера, 13 марта, на нем задержали около 200 человек. Участникам вменяют нарушение ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Всех задержанных отпустили из отделов полиции.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Вас всех сейчас задержат"».