Всех задержанных на форуме муниципальных депутатов отпустили

Из отделов полиции в Москве отпустили всех задержанных участников Всероссийского форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия». По подсчетам МВД и правозащитников, всего было задержано около 200 человек. Им вменяют осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).

Адвокаты «ОВД-Инфо» сообщили, что всех отпустили из ОВД «Северное Измайлово», «Гольяново», «Преображенское» и «Новогиреево». Депутат Мосгордумы Евгений Ступин написал в Telegram, что из ОВД «Метрогородок» также вышли все задержанные. Член ОНК Марина Литвинович сообщила, что вечером были отпущены задержанные в ОВД «Новокосино». Она отметила, что в отделе полиции «масса нарушений». По информации «ОВД-Инфо», также всех отпустили из ОВД «Восточное Измайлово».

Форум «Муниципальная Россия» проводит «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским. Пресс-секретарь «Открытой России» Игорь Прилипко сообщил “Ъ”, что участникам форума вменяется нарушение ст. 20.33 КоАП. Он отметил, что «Открытая Россия» не признана нежелательной организацией. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными три организации, контролируемые Михаилом Ходорковским: Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания) и Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США). В России осуществление деятельности иностранной или международной «нежелательной организации» считается уголовным преступлением (ст. 284.1 УК РФ).

МВД ранее сообщило, что на форуме было задержано около 200 человек. «ОВД-Инфо» насчитало больше 190 задержанных. Среди них — директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава округа Красносельский Илья Яшин, оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Вас всех сейчас задержат"».