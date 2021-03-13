МВД: на форуме муниципальных депутатов в Москве задержано около 200 человек

Полицейские задержали около 200 человек, пытавшихся организовать съезд муниципальных депутатов в гостинице «Измайлово Дельта» в Москве. Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

«В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан—представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ»,— говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пришли на Всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», организованный «Открытой Россией» (связана с Михаилом Ходорковским). По словам правоохранительных органов, проведение мероприятия было незаконно «из-за деятельности нежелательной организации».

В частности, полицейские задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу Красносельского округа Илью Яшина, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину и других участников форума. Полицейские перекрыли выходы из зала, выпуская только сотрудников прессы, которые могли подтвердить, что выполняли редакционное задание.