Гинцбург: в России начались испытания «Спутника V» на пациентах с онкологией

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями начались в России, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались»,— сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в целом онкология не является противопоказанием для прививки. «Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток»,— заявил господин Гинцбург.

При этом людям, которые переболели COVID-19, стоит привиться, если у них мало антител, добавил Гинцбург. «Тем, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител. Это можно сделать. И если оно ниже определенного уровня, обязательно прививаться»,— сказал он.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 50 странах мира. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.

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