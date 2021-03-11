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В Петербурге вновь проходят обыски

В Петербурге 11 марта вновь проводится серия обысков. На этот раз они связаны с делом о мошенничестве при исполнении контрактов на уборку улиц.

Как сообщает «Фонтанка.ру», оперативные мероприятия осуществляют сотрудники Управления экономической безопасности и ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следствие считает, что в прошлом году объем работ по уборке снега подрядчиками был завышен, а деньги — списаны. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.

Напомним, что накануне в городе проводились обыски у бывших руководителей ТД «Интерторг».

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