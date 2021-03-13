Полиция разогнала организованный «Открытой Россией» форум муниципальных депутатов

Сотрудники полиции пришли на Всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», организованный «Открытой Россией» (связана с Михаилом Ходорковским). По словам правоохранительных органов, проведение мероприятия незаконно «из-за деятельности нежелательной организации».

Сотрудники полиции пришли в конференц-зал гостиницы «Измайлово», где проходил форум, в самом начале, прервав выступление экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Полицейские заявили, что участники должны разойтись, иначе «все будут задержаны» и сообщили, что имеют право применять силу. «Не нужно устраивать панику, все собираемся и все выходят на выход. Доставим в территориальное отделение всех, кто нарушил закон», — добавил один из сотрудников полиции.

Форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» был прерван силовиками, начались задержания политиков. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/xQ5IkwMMec — МБХ медиа (@MBKhMedia) March 13, 2021

Спустя несколько минут полицейские задержали директора «Открытой России» и Алексея Пивоварова, главу округа Красносельский Илью Яшина, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу младшего, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, а позже и всех остальных участников форума. После объявления полицейские перекрыли выходы из зала, выпуская только сотрудников прессы с документами и редакционным заданием.

Всего корреспондент “Ъ” насчитал более 40 сотрудников полиции, которые уводили задержанных в автозаки. У входа в гостиницу было припарковано около 20 единиц техники. Всего в зале, где проходил форум, было 150 участников. При первых задержаниях люди начали кричать «Позор!». Как уточнил корреспондент “Ъ”, задерживали в основном корректно, полицейские стояли с задержанными в очередях за верхней одеждой. Одного из депутатов жестко вывели под руки, так как он сопротивлялся. В основном всех выводили по требованию полиции без сопротивления.

Также полиция задержала нескольких журналистов: Тимура Олевского, Артема Кригера (Sota Vision), Анастасию Мельникову (Znak.com), Никиту Ступина (Avtozak Live). По информации корреспондента “Ъ”, задерживали журналистов без пресс-карт.

Господа Кара-Мурза и Пивоваров, выступая перед журналистами, заявили, что срыв мероприятия незаконен, а причины задержания не были прояснены. «Сказали про нежелательную организацию, но даже не сказали, про какую именно. И вы когда-нибудь видели, чтобы задерживали целый зал?» — сказал господин Кара-Мурза. Андрей Пивоваров добавил, что полиция «наглядно сорвала мероприятие» и своими действиями «настроила против себя не только столичных активистов, но и депутатов из регионов».

Координатор «Открытки» Татьяна Усманова сообщила, что на задержанных собираются оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией). Однако некоторые из задержанных заявляют, что их собираются штрафовать за отсутствие индивидуальных средств защиты.

Федеральный форум независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» должен был пройти 13-14 марта в гостинице «Измайлово». В программу форума входили лекции оппозиционных политиков о выборах и работе муниципальных депутатов.

Кира Дюрягина