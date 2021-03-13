Севастополь возглавил рейтинг регионов с наибольшим ростом преступности

Лидером по темпам прироста количества преступлений в 2020 году стал Севастополь, сообщили в Генеральной прокуратуре России. В этом городе преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Второе место занимает Санкт-Петербург (+26,1%), третье — Ленобласть (+12,8%).

Лидерами по улучшению криминогенной обстановки стали Чечня (-16,9%), Северная Осетия (-15%) и Адыгея (-12,4%).

«Криминогенная ситуация в стране по итогам 2020 года осталась стабильной. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1% и перешагнуло отметку в 2 млн»,— сообщили в Генпрокуратуре. По данным ведомства, с разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах.

Как уточняли в Генпрокуратуре в конце 2020 года, за последние три года снизился общий уровень преступности и сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане. Всего количество погибших в результате преступлений сократилось с начала года на 5,3% (до 20,9 тыс.), количество пострадавших снизилось на 6,8% (32,7 тыс.).

Об основных трендах в преступности в условиях пандемии — в публикации “Ъ” «Криминал перешел в интернет».