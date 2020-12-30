Генпрокуратура зафиксировала рост преступности в 50 регионах

С начала года уровень преступности вырос в 50 из 85 российских регионов, сообщила Генпрокуратура РФ. В целом количество преступлений увеличилось на 1,2%, в них погибло более 20 тыс. человек.

«С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). Наибольшее снижение преступлений зафиксировано в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось до 1,9 млн. Как уточнили в Генпрокуратуре, за последние три года снизился общий уровень преступности и сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане. Всего количество погибших в результате преступлений сократилось с начала года на 5,3% (до 20,9 тыс.), количество пострадавших снизилось на 6,8% (32,7 тыс).

Об основных трендах в преступности в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Криминал перешел в интернет».