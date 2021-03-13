Депутата Мосгордумы Енгалычеву задержали за участие в митинге 23 января

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) сообщила, что ее задержали и везут в ОВД по Тверскому району для составления протокола за участие в несанкционированной протестной акции в Москве 23 января. В тот день, а также 31 января и 2 февраля в Москве и других городах прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Прямо сейчас в два часа ночи меня задерживают! Везут в ОВД "Тверское"»,— написала госпожа Енгалычева в Telegram.

12 марта за участие в митинге задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко»). После составления протокола по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации проведения митинга) его отпустили из отделения. Суд назначен на 18 марта.

Подробнее о последствиях акций протеста — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».