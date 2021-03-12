Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за участие в несанкционированном митинге 23 января

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали сегодня вечером, 12 марта, предположительно за участие в несанкционированной протестной акции в Москве 23 января. Об этом сообщило московское отделение «Яблока».

«Сегодня депутат проводил встречу с избирателями в микрорайоне Камушки. Во время встречи две полицейские машины заблокировали его машину. Сотрудники полиции — один в штатском, двое в форме — попросили последовать за ними за "участие в митинге 23 января"»,— говорится в сообщении.

В нем уточняется, что депутат доставлен в Тверской отдел полиции. «Ему вменяют статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»,— говорится в сообщении. Видео задержания депутата также опубликовала в Facebook его помощница Мария Чуприна.

Интересы господина Митрохина будет представлять адвокат «ОВД-инфо» Сергей Тельнов. Как сообщил "Ъ" господин Тельнов, около 20:00 депутата Митрохина отпустили из отделения: «Составили протокол по ч.8 ст. 20.2 КОАП (повторное нарушение порядка организации проведения митинга, максимальное наказание для физлиц — 30 суток административного ареста). Суд назначен на 18 марта»,— сказал он.

Сергей Митрохин подтвердил "Ъ", что для него это уже второе задержание по ст. 20.2 КоАП: летом прошлого года его задерживали за пикет в поддержку муниципального депутата Ильи Азара: «Я не согласен с обвинением, так как я в акции не участвовал, а присутствовал на ней как депутат, который беспокоиться за безопасность своих избирателей. Это как раз граница с моим округом. А мне приписали, что я активно участвовал и чуть ли не призывал. Это вранье!». Он также сообщил, что за ним было установлено наружное наблюдение, дежурство в подъезде, но до сегодняшнего дня ему удавалось «миновать эти кордоны».

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в Москве и других городах прошли несанкционированные акции протеста против задержания оппозиционера Алексея Навального. Массовости акциям придала также публикация расследования господина Навального о строительстве «Дворца в Геленджике», якобы принадлежащего Владимиру Путину. На акциях в Москве было задержано около 5 тыс. человек, включая ряд муниципальных депутатов.

Елена Рожкова