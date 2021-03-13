«Обвиняемые в пытках продолжали ходить на работу»

Правозащитники обратились к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова бывшего следователя Сергея Лысых. Вчера господин Лысых получил условный срок за фальсификацию доказательств в деле о пытках жительницы Иркутской области Марины Рузаевой. В 2016 году трое полицейских с помощью электрошокера заставляли её признаться в убийстве соседа. Именно из-за действий Сергея Лысых дело о пытках женщины дошло до суда лишь пять лет спустя. На суде следователь фактически признался, что фальсификация процессуальных документов является в их отделе устоявшейся практикой, и теперь правозащитники хотят, чтобы господин Бастрыкин проверил работу подчиненных.

В пятницу Усольский городской суд вынес обвинительный приговор старшему следователю СО по городу Усолье-Сибирское СУ СКР Иркутской области Сергею Лысых. Мужчину признали виновным в фальсификации доказательств в деле о пытках жительницы Усолья-Сибирского Марины Рузаевой. В январе 2016 года полицейские попросили ее побеседовать с ними об убийстве жителя соседнего дома. В отделе полиции ее приковали к скамейке и начали пытать, требуя сознаться в убийстве.

Женщину избивали, надевали пакет на голову, подвергали воздействию разрядов электрошокера.

Только ночью её отпустили из отдела.

Женщина вместе с мужем поехала в травмпункт снять побои, а потом подала заявление в СКР. Было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), его поручили следователю Сергей Лысых. Интересы потерпевшей представляет правозащитная организация «Общественный вердикт» (внесена Минюстом в реестр так называемых «иностранных агентов»).

Следствие шло с большим трудом и дважды прекращалось; правозащитники смогли довести его до суда лишь пять лет спустя. При этом в 2018 году следователь Сергей Лысых сам стал фигурантом дела по п. «а» ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). «Опросы и очные ставки потерпевшей с полицейскими проводились не как с обвиняемыми, а как со свидетелями. В дело попали только недостоверные показания от заинтересованных лиц, — говорится в сообщении “Вердикта”. — Были сфальсифицированы и протоколы, по которым изымалась одежда потерпевшей. Под протоколами за понятых следователь расписался сам. На экспертизу отправили не ту куртку, в которой Рузаева была во время пыток. Следствие не оформило как вещественное доказательство скамейку, к которой приковывали Рузаеву — орудие пытки просто выбросили. Обвиняемых полицейских специально допрашивали без адвокатов, чтобы потом доказательства, полученные во время таких допросов, были признаны недопустимыми. В итоге дело практически было развалено, обвиняемые в пытках продолжали ходить на работу».

28 февраля 2020 года Усольский городской суд оправдал следователя, его действия признали проступком.

14 мая Иркутский областной суд это решение отменил и вернул дело в городской суд на новое рассмотрение. Сергей Лысых не признал вину, но признался, что «изготовил» протоколы. Он отказался отвечать, кто расписался вместо понятых. В итоге Усольский горсуд признал его виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, господину Лысых в течение двух лет запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов.

«При назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимого по месту службы и обучения, отсутствие судимостей и привлечение к уголовной ответственности впервые, также у него имеется семья, он воспитывает двоих малолетних детей, имеет постоянное место жительства. Отягчающих обстоятельств суд не установил»,— говорится в сообщении горсуда.

«Приговор, конечно, очень мягкий. Следователь по факту отделался легким испугом за совершение тяжкого преступления против государства и правосудия, остался на свободе, обвинив при этом коллег и дискредитируя федеральный орган в лице СК РФ, говоря о том, что абсолютно нормально, когда следователи что-то исправляют и дописывают»,— заявил СМИ муж потерпевшей Павел Глущенко.

Между тем «Общественный вердикт» заинтересовался показаниями Сергея Лысых в суде.

«Следователь, получая дело от другого следователя,… видя какие-либо процессуальные нарушения,… пытается исправить. Ну, разными способами: то ли переделать, то ли доделать, то ли там переписать или пересоставить,— заметил Лысых.— Ну, в данном случае протокол осмотра предметов, видимо, так как я его не составлял, от моего имени был составлен. Я считаю, его могли составить позже другие следователи».

«На процессе 24 февраля подсудимый Лысых фактически сообщил суду, что фальсификация процессуальных документов является устоявшейся практикой в следственном отделе, в котором он работает»,— заявили правозащитники. «Общественный вердикт» обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку заявлений бывшего следователя.

Екатерина Еременко, Иркутск; Александр Черных