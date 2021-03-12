В Иркутской области следователь получил условный срок за фальсификацию материалов по делу о пытках

Усольский городской суд приговорил к условному сроку бывшего старшего следователя следственного отдела по городу Усолье-Сибирское следственного управления (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Сергея Лысых по делу о фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) в деле о пытках жительницы города Марины Рузаевой. В 2016 году в отделе полиции ее заставляли с помощью электрошокера взять на себя убийство соседа. В суде сейчас рассматривается дело троих полицейских, которых обвиняют в пытках Марины Рузаевой.

«По решению суда Лысых назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом в течение двух лет занимать должности в системе правоохранительных органов»,— сообщила “Ъ” официальный представитель горсуда Ирина Воркунова.

В 2020 году этот же суд Сергея Лысых оправдал. Решение было отменено Иркутским областным судом и направлено на новое рассмотрение.

Лысых обвиняли в том, что он подменил одежду женщины и выбросил лавку, к которой ее пристегивали наручниками, чтобы скрыть факты применения к ней спецсредств, а также подделал подписи понятых. Как отмечается в сообщении Усольского горсуда, на судебном заседании подсудимый признал, что составил протокол осмотра помещения и указал в нем ложные сведения о присутствии понятых. Остальные обвинения он назвал противоречивыми и просил суд по ним его оправдать. «При назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимого по месту службы и обучения, отсутствие судимостей и привлечение к уголовной ответственности впервые, также у него имеется семья, он воспитывает двоих малолетних детей, имеет постоянное место жительства. Отягчающих обстоятельств суд не установил»,— говорится в сообщении горсуда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

О том, почему правоохранительные органы пытают людей и к чему это приводит, читайте в материале “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск