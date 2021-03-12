Россияне набрались кредитного опыта

По мере накопления российским рынком опыта потребительского кредитования, сокращается доля «новых» заемщиков — тех, кто впервые обращается за кредитом и в чьей кредитной истории лишь один активный кредит. По данным Национального бюро кредитных историй, в 2020 году доля таких заемщиков составила 10%, тогда как в 2015 году, к примеру, она была 18%. Рост числа «опытных» заемщиков приводит к тому, что тем клиентам, кто впервые обращается в финансовую организацию за займом, сложнее получить его. Однако по мере восстановления экономики банки могут заинтересоваться более рискованной новой аудиторией.

Доля активных заемщиков, в кредитных историях которых содержатся данные всего об одном кредите, в 2020 году опустилась до 10%. Это на 1,2 п. п. ниже, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Пять лет назад, для сравнения, их было 18%. Процесс сокращения доли таких заемщиков происходит естественным образом по мере насыщения рынка, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Активное развитие потребительского кредитования началось сравнительно недавно — всего 10–15 лет назад. Между тем наработка кредитного опыта гражданами происходит постепенно, и до сих пор нельзя говорить о замедлении этого процесса. Соответственно, по мере увеличения количества "опытных" заемщиков естественным образом уменьшается и доля тех, кто обратился за кредитом впервые»,— поясняет он. Так, в 2015 году в базе НБКИ было около 75 млн субъектов кредитных историй, а сейчас их уже больше 100 млн, приводит данные господин Волков. И доля заемщиков только с одним кредитом в истории продолжит сокращаться, уверены в НБКИ.

Это приводит к тому, что новым заемщикам без кредитного опыта труднее пройти требования скорринга. По мере накопления большинством граждан кредитного опыта новым заемщикам становится все сложнее получить свой первый кредит, поясняют в НБКИ.

Так, уровень одобрения по всем кредитам в 2020 году составил 33,9%, а заявки на первый кредит удовлетворялись лишь в 23,2% случаев, приводят данные в бюро.

Банки взвешенно подходят к выдаче новых кредитов, говорит директор департамента риск-процессов банка «Хоум Кредит» Светлана Напорова. Каждая кредитная заявка оценивается по большому количеству параметров. Если банк считает, что человек не сможет справиться со своими обязательствами, то с большой долей вероятности в получении кредита ему будет отказано, продолжает она.

Однако не стоит делать далеко идущие выводы по итогам 2020 года: банки достаточно осторожно подходили к наращиванию потребительских кредитов в период повышенной нестабильности в экономике и могли увеличить уровень отказов для новых заемщиков, замечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

«По мере сокращения безработицы, увеличения темпов роста реальных доходов населения банки могут повысить свой аппетит к риску. Это приведет к сокращению доли заемщиков с одним кредитом и доли граждан без кредитов вообще»,— уверен эксперт.

В целом же тенденция сокращения числа заемщиков с одним займом в кредитной истории свидетельствует скорее об эволюции кредита как продукта: клиенты все чаще возвращаются за повторным займом, а быстрая и дистанционная процедура получения позволяет активно привлекать новых клиентов. «Оптимизация процесса делает кредит более оборачиваемым финансовым инструментом, чем ранее: его сейчас легко как взять, так и погасить. При этом также наблюдается и стабильный поток новых заемщиков»,— указывают Сбербанка.

В целом ситуация на рынке кредитования стабильная, сходятся во мнении эксперты. Существенного роста долговой нагрузки населения в прошлом году не отмечалось, несмотря на снижение реальных располагаемых доходов, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, а существенное снижение ставок по розничным кредитам в прошлом году заметно снизило долговую нагрузку новых заемщиков. Количество действующих кредитных обязательств лишь косвенно свидетельствует о высокой долговой нагрузке, отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Так, например, при обслуживании одной ссуды просрочка возникает в 10% случаях, двух кредитов — уже 15%, трех — почти 30%, при четырех — более 50%, приводит данные он. Однако рассматривать показатель закредитованности можно лишь в привязке к платежной нагрузке, а это соотношение в целом на рынке пока находится в приемлемых для бизнеса рамках, заключает господин Мехтиев.

Полина Трифонова