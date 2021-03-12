Магнус Карлсен выступит в именном турнире

Четвертый этап большого шахматного тура чемпиона мира Магнуса Карлсена стартует в эту субботу. Для норвежца турнир станет возможностью реабилитироваться после череды неудач. В число его соперников наряду с мастером быстрых шахмат Хикару Накамурой вошли сразу три россиянина — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Сергей Карякин.
Четвертый этап онлайн-турнира большой серии Магнуса Карлсена начнется в эти выходные. Инициированный им прошлой осенью тур с общим призовым фондом $1,5 млн включает в себя 10 соревнований.
Главная интрига связана с тем, сможет ли действующий чемпион мира Магнус Карлсен реабилитироваться после нескольких поражений. В январе Карлсен провалился на супертурнире в Вейк-ан-Зе, оказавшись лишь на шестой строчке. Он пропустил вперед ставшего победителем Йордена ван Фореста, голландца Аниша Гири, американца Фабиано Каруану, иранского гроссмейстера Алирезу Фируджу, а также россиянина Андрея Есипенко. А за этим поражением последовало и еще одно — неудача на online-первенстве Opera Euro Rapid. Чемпиону мира очень тяжело далось попадание в финал, где он не смог справиться с котировавшимся заметно ниже Уэсли Со.
Поэтому свое лидерство Карлсен на онлайн-первенстве, названном в его честь Magnus Carlsen Invitational, вынужден будет доказывать заново.
Бороться с ним будут 15 шахматистов. Среди них — занимающий в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) по рапиду второе место француз Максим Вашье-Лаграв, мастер онлайн-шахмат американский гроссмейстер Хикару Накамура и имеющий колоссальный опыт армянский шахматист Левон Аронян, недавно решивший играть за США. Там же выступит американец Уэсли Со, ставший победителем последнего этапа и в рамках большого тура Калсена заработавший уже две победы (на турнирах Skilling Open и как раз на Opera Euro Rapid).
Россию на четвертом этапе представят три гроссмейстера — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Сергей Карякин. Дубову ровно месяц назад удалось отобраться в четвертьфинал предыдущего этапа, но тогда ему сильно не повезло с сеткой. Он попал сразу же на Магнуса Карлсена и далее не прошел. Тем не менее среди российских гроссмейстеров у него, вероятно, самые высокие шансы прорваться в play-off. Всего туда отберутся восемь шахматистов, то есть ровно половина от общего числа участников.