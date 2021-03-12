Магнус Карлсен выступит в именном турнире

Четвертый этап большого шахматного тура чемпиона мира Магнуса Карлсена стартует в эту субботу. Для норвежца турнир станет возможностью реабилитироваться после череды неудач. В число его соперников наряду с мастером быстрых шахмат Хикару Накамурой вошли сразу три россиянина — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Сергей Карякин.

Четвертый этап онлайн-турнира большой серии Магнуса Карлсена начнется в эти выходные. Инициированный им прошлой осенью тур с общим призовым фондом $1,5 млн включает в себя 10 соревнований.

Главная интрига связана с тем, сможет ли действующий чемпион мира Магнус Карлсен реабилитироваться после нескольких поражений. В январе Карлсен провалился на супертурнире в Вейк-ан-Зе, оказавшись лишь на шестой строчке. Он пропустил вперед ставшего победителем Йордена ван Фореста, голландца Аниша Гири, американца Фабиано Каруану, иранского гроссмейстера Алирезу Фируджу, а также россиянина Андрея Есипенко. А за этим поражением последовало и еще одно — неудача на online-первенстве Opera Euro Rapid. Чемпиону мира очень тяжело далось попадание в финал, где он не смог справиться с котировавшимся заметно ниже Уэсли Со.

В отличие от прошлой большой серии, на протяжении которой Магнус Карлсен выигрывал один турнир за другим, пока он не выиграл ни одного турнира из прошедших трех.

Поэтому свое лидерство Карлсен на онлайн-первенстве, названном в его честь Magnus Carlsen Invitational, вынужден будет доказывать заново.

Бороться с ним будут 15 шахматистов. Среди них — занимающий в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) по рапиду второе место француз Максим Вашье-Лаграв, мастер онлайн-шахмат американский гроссмейстер Хикару Накамура и имеющий колоссальный опыт армянский шахматист Левон Аронян, недавно решивший играть за США. Там же выступит американец Уэсли Со, ставший победителем последнего этапа и в рамках большого тура Калсена заработавший уже две победы (на турнирах Skilling Open и как раз на Opera Euro Rapid).

Россию на четвертом этапе представят три гроссмейстера — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Сергей Карякин. Дубову ровно месяц назад удалось отобраться в четвертьфинал предыдущего этапа, но тогда ему сильно не повезло с сеткой. Он попал сразу же на Магнуса Карлсена и далее не прошел. Тем не менее среди российских гроссмейстеров у него, вероятно, самые высокие шансы прорваться в play-off. Всего туда отберутся восемь шахматистов, то есть ровно половина от общего числа участников.

Екатерина Ремизова