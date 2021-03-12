Незнание русского освободило от ответственности

Курский суд признал незаконным помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) гражданина Дании Денниса Кристенсена, отбывающего срок по «экстремистской» статье. Руководство колонии дважды наказало последователя вероучения свидетелей Иеговы (запрещено на территории РФ). Однако суд признал, что дисциплинарные взыскания накладывались с нарушениями, поскольку не владеющему русским языком Кристенсену не предоставляли в колонии переводчика. Его защита надеется, что отмена наказаний поможет при рассмотрении в будущем прошения о досрочном освобождении.

Гражданин Дании Деннис Кристенсен в феврале 2019 года был приговорен к шести годам колонии за организацию деятельности запрещенной экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Следствие утверждало, что датчанин — последователь вероучения свидетелей Иеговы — распространял экстремистскую литературу и собирал финансирование «под видом пожертвований».

Защита настаивала, что в действиях датчанина не было экстремизма, а проводить богослужения не запрещено законом.

Напомним, в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, деятельность центра и его филиалов запрещена. При этом само вероучение не запрещалось, то есть верующие имеют право исповедовать религию и проводить богослужения, но силовики расценивают их встречи и религиозные мероприятия как «организацию» или «возобновление» экстремистской деятельности. «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщает о 399 известных правозащитникам случаях уголовного преследования свидетелей Иеговы.

Несмотря на вызванный приговором международный скандал, датчанина отправили отбывать наказание в исправительную колонию №3 УФСИН Курской области. В 2019 году руководство колонии наложило на него три дисциплинарных взыскания. Первое в виде устного выговора в апреле вынес господину Кристенсену начальник отряда — за отказ от участия в побелке бордюров. Два других назначил руководитель колонии Владимир Толстихин в июне и сентябре. По каждому из них осужденного помещали в штрафной изолятор (ШИЗО) на 10 суток.

В одном случае наказание назначили за нахождение в общежитии отряда с нарушением формы одежды (на осужденном не было куртки), а во втором — за отказ работать на швейной фабрике, где он должен был заниматься обрезкой ниток.

Как пояснил “Ъ” адвокат датчанина Антон Богданов, у его доверителя были противопоказания для выполнения назначенных ему работ — грыжа позвонков и остеохондроз шейного отдела позвоночника. «Чтобы привлечь к дисциплинарному взысканию, его заставляли заниматься работой, которая ему противопоказана. Поскольку Кристенсен по состоянию здоровья отказывался, его отправляли в штрафной изолятор, где ему становилось еще хуже. Человек там не может лежать, он сидит на прикрученной к полу табуретке, ему соответственно приходится сгибаться. Кристенсен выходил из положения тем, что ложился на пол, что не способствовало укреплению здоровья и самочувствия»,— сказал адвокат.

Он утверждает, что взыскания наложили специально — не дать господину Кристенсену выйти на свободу досрочно. На момент их вынесения в судах рассматривалось ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на штраф 400 тыс. руб. Прокуратура в процессе рассмотрения прошения поддержала его, но после удовлетворения изменила позицию и добилась отмены в вышестоящей инстанции. «Поскольку колония не могла аргументированно возразить и доказать, что Кристенсен плохой человек и лентяй, а также не соблюдает режим, его по надуманным основаниям отправили в ШИЗО и объявили выговор. Это было главным аргументом, почему его нельзя отпускать досрочно. Сейчас подобных аргументов стало меньше»,— сказал “Ъ” адвокат.

Льговский райсуд по гражданским искам осужденного признал взыскания незаконными — а теперь это решение подтвердил Курский областной суд. Основанием для отмены постановлений стало то, что не владеющему русским языком гражданину Дании в колонии не был предоставлен переводчик.

По словам адвоката, Деннис Кристенсен сможет потребовать денежную компенсацию.

Кроме того, решение суда может положительно сказаться на его характеристике в случае повторного рассмотрения замены остатка срока на штраф. Право на следующее обращение в суд с прошением о замене появится у его доверителя в апреле. Во время рассмотрения первого ходатайства адвокат говорил “Ъ”, что с момента задержания в 2017 году Кристенсен ведет себя уважительно и корректно по отношению к работникам следствия и суда, СИЗО и сотрудникам колонии и даже самостоятельно организовал бесплатное обучение заключенных английскому языку, а также поддерживает дружеские отношения с другими осужденными.

Сергей Толмачев, Воронеж