Заявки в ЦИК на проведение онлайн-голосования на выборах подали 11 регионов

11 из 85 российских регионов подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на парламентских выборах, сообщила ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Решение о возможном проведении онлайн-голосования регионы должны были принять до 10 марта. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года.

«По состоянию на вечер пятницы, 12 марта мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону»,— сказала госпожа Памфилова. О каких регионах идет речь, она не уточнила.

Глава ЦИК добавила, что Москва, согласно федеральному закону о проведении эксперимента по организации онлайн-голосования, может не подавать соответствующую заявку в ЦИК. Сами правила проведения голосования одинаковы для всех субъектов. «Москва на своей платформе будет проводить эксперимент, им это позволено федеральным законом. Все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую ЦИК готовит с Ростелекомом и Минцифры. Но правила, по которым все будут проводить эксперимент, будут равны, в том числе и для Москвы»,— утонила она.

ДЭГ было разработано по заданию ЦИК «Ростелекомом». Впервые эксперимент по электронному голосованию проводился на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда отмечалось, что система работала со сбоями. Тестирование системы ДЭГ в регионах пройдет в мае. По результатам тестирования будет принято решение об использовании этой системы в конкретных субъектах. ЦИК сообщала, что на предстоящих выборах в электронное голосование планируется применить в шести регионах, включая Москву.

Об инициативе ЦИК — в материале “Ъ” «Голосованию подводят цифру».