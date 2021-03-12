Голосованию подводят цифру

Сибирские регионы не спешат участвовать в пилотном проекте ЦИК России по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), который будет запущен на выборах в сентябре 2021 года. Свои заявки на участие регионы должны были направить в ЦИК до 10 марта. В избиркомах говорят о недостаточных технических возможностях на местах для организации дистанционного голосования и задаются вопросом о том, «насколько будет высок уровень доверия граждан к выборам, проведенным таким способом». Эксперты считают, что подготовиться к ДЭГ за полгода до выборов практически невозможно.



В регионах Сибири пока не планируют участвовать в пилотном проекте ЦИК России по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) в сентябре 2021 года. С решением регионы должны были определиться до 10 марта и направить соответствующие заявки в ЦИК. В них, в частности, необходимо было указать количество активных пользователей интернета в соотношении с числом избирателей в регионе, качество и гео­графию покрытия интернетом территории субъекта, характеристики санитарно-эпидемиологической ситуации и возможности по проведению информационно-разъяснительной кампании о ДЭГ, количество избирателей, зарегистрированных на портале «Госуслуги» и пр.

С предложением к регионам принять участие в проекте ДЭГ ЦИК обратился в начале февраля этого года. Для участия в электронном голосовании ЦИК отберет шесть субъектов, включая Москву. Окончательное решение планируется принять в мае, после проведения общероссийской тренировки по тестированию ДЭГ.

ДЭГ было разработано по заданию ЦИК «Ростелекомом». Впервые эксперимент по электронному голосованию проводился на выборах в Мосгордуму в 2019 году, жители трех из 45 одномандатных избирательных округов могли голосовать онлайн через портал mos.ru. Однако тогда отмечалось, что система работала со сбоями. Не в режиме теста ДЭГ применялось на голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году в Москве и Нижегородской области.

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Кроме этого, в Сибири крупные региональные кампании предстоят в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Томской областях, где состоятся выборы депутатов парламента. В Кемерове пройдут выборы в горсовет народных депутатов, в Туве — нового главы республики.

В избиркоме Кузбасса сообщили, что не подали заявку в ЦИК из-за технических возможностей по организации ДЭГ. О такой же проблеме говорят и в избиркоме Респуб­лики Алтай: «У нас недостаточно хорошие качество интернета и его покрытие в регионе, качество связи не стопроцентное. Это объясняется спецификой горной местности». Председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин отметил, что среди возможных проблем для проведения ДЭГ — недостаточное количество зарегистрированных на портале «Госуслуги». «Мы изучили целевые показатели и пришли к выводу, что пока не готовы. Например, у нас около 60% от общего числа избирателей (по данным избиркома на январь 2021 года количество избирателей и участников референдума составляет 396,9 тыс. человек.— „Ъ“) зарегистрированы на „Гос­услугах“. По нашим оценкам, это слишком малое количество»,— сказал он. По словам председателя избиркома Алтайского края Ирины Акимовой, на «Госуслугах» зарегистрированы 53,5% от общего числа избирателей (боле 1,8 млн человек), из них доля активных пользователей составляет чуть более 10%.

В избиркоме Новосибирской области „Ъ-Сибирь“ также сообщили, что не планируют принимать участие в эксперименте, так как «избиратели привыкли к традиционной форме голосования», тем более, что сейчас есть множество способов воспользоваться своим конституционным правом: прикрепиться к удобному избирательному участку, проголосовать «на дому», предусмотрено трехдневное голосование. «Хотелось бы понять, насколько будет высок уровень доверия граждан к выборам, проведенным с помощью дистанционного голосования. К тому же председатель ЦИК Элла Памфилова отмечает, что ДЭГ — это только дополнительный способ голосования»,— сообщили в облизбиркоме. Председатель избиркома Красноярского края Алексей Подушкин сказал, что они посмотрят, как эксперимент пройдет в других регионах, «чтобы изучить их практики и проанализировать возможные ошибки». В избиркомах Омской, Томской, Иркутской областей и Тувы не стали комментировать свою готовность к организации электронного голосования.

Политолог Константин Лукин говорит, что для организации ДЭГ регионы заранее должны были провести большую подготовительную работу — расширить покрытие интернета, сотовой связи, создать базу сотрудников, способных работать с системой, повсеместно внедрить в пользование «Госуслуги», через которые проходит верификация подписей при электронном голосовании. «По моим оценкам, подготовиться к ДЭГ за полгода до выборов практически невозможно»,— говорит эксперт. Он считает, что уже сам запрос от ЦИК к регионам по участию в ДЭГ — сигнал им о том, что нужно готовиться к новым формам голосования.

Политолог Алексей Осипов полагает, что избиркомы не планируют участвовать в проекте не только по техническим причинам, но и из-за возможных вопросов к легитимности выборов: «Мы говорим о вероятных фальсификациях, поскольку в киберпространстве для этого сейчас есть масса возможностей. Отследить такие нарушения будет сложнее, чем бумажные бюллетени».

Юлия Сасевич