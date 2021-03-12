Президент Армении вернулся к работе после медицинского обследования

Президент Армении Армен Саркисян прошел обследование в медцентре из-за осложнений после COVID-19. Он вернулся к обычному режиму работы.

«Президент Армении Армен Саркисян сегодня прошел обследование в медцентре "Астхик". Президент уже завершил обследование и перешел к обычному рабочему режиму»,— говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что господина Саркисяна направили на обследование в медцентр из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Он переболел COVID-19 в начале года в Лондоне, где он встречал Новый год с семьей и внуками. 13 января его госпитализировали в столице Великобритании. 15 февраля президент вернулся в Ереван.