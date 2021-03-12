Bloomberg: глава Ant Group покинул свой пост

Генеральный директор китайской финтех-компании Ant Group (дочерняя компания Alibaba ) Ху Сяомин подал в отставку «по личным причинам». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным этих источников, господин Ху также покинул пост исполнительного директора совета директоров. Новым генеральным директором Ant Group назначен Цзин Сяньдун, который будет совмещать свои нынешние обязанности председателя совета директоров с обязанностями гендиректора.

Ху Сяомин начал работать в Alibaba Group Holding в 2005 году. В 2018 году он перешел в Ant Group на должность президента, а в 2019 году стал генеральным директором. Его отставка происходит на фоне ужесточения китайскими властями регулирования финтех-компаний. После несостоявшегося под давлением китайских властей в ноябре прошлого года IPO на $37 млрд Ant Group вынуждена была согласовать с правительством план реструктуризации. В рамках этого процесса Ant Group должна стать финансовой холдинговой компанией и обязана будет работать по более жестким правилам, сходным с теми, которые регулируют деятельность банков.

Алена Миклашевская