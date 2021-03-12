Ахмеду Закаеву добавили статью

Следственные органы Чечни обвинили в оправдании терроризма скрывающегося от российских правоохранительных органов в Лондоне бывшего полевого командира Ахмеда Закаева. Он осудил действия чеченских силовиков, уничтоживших в январе текущего года бандитскую группировку во главе с известным террористом Асланом Бютукаевым. Чеченские руководители потребовали выдачи беглого ичкерийца. В 2006 году Ахмеду Закаеву уже предъявлялись обвинения за оправдание терроризма — тогда за восхваление воинских качеств ликвидированного в ходе спецоперации главного террориста Шамиля Басаева.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Ахмеда Закаева вынесено Ачхой-Мартановским межрайонным отделом следственного управления СКР по Чечне по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Решение, как пояснили в следственных органах, принято по материалам Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Чечни, сотрудники которого установили, что 21 января 2021 года Ахмед Закаев через свой YouTube-канал сделал заявление, в котором призывал к насилию над теми, кто «поддерживает единение с Россией, и работающими на это единение».

Ахмеда Закаева ко всему прочему обвиняют в терроризме и убийстве мирных людей (ст. 205 и ст. 105 УК). В 2003 году Лондонский суд отказал в экстрадиции полевого командира, посчитав, что его преследуют «за политические воззрения»,— в Великобритании ему было предоставлено политическое убежище.

Заявление, которое привлекло внимание чеченских борцов с экстремизмом, Ахмед Закаев сделал после успешной операции местных силовиков по ликвидации банды во главе с оставшимся в Чечне последним амиром Асланом Бютукаевым.

Как ранее рассказывал “Ъ”, боевиков полицейские уничтожили в ходе скоротечного боя 21 января 2021 года в пойме реки Нетхой — примерно в 2 км от селения Катыр-Юрт (Ачхой-Мартановский район Чечни). По данным СКР, именно Аслан Бютукаев был одним из тех, кто в январе 2011 года направил из Ингушетии в Москву смертника Магомеда Евлоева, который взорвал себя в аэропорту Домодедово. Тогда погибли 37 человек и более 100 получили ранения. После этого Бютукаеву были заочно предъявлены обвинения в организации теракта (ст. 205 УК) и преступного сообщества (ст. 210 УК), а сам он объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.

Как считают правоохранители, террорист Бютукаев также был причастен к рейду боевиков на Грозный в декабре 2014 года, жертвами которого стали десять полицейских, а еще три десятка получили ранения. Причем участие Бютукаева в нападении засвидетельствовал видеоролик о боях в чеченской столице, выложенный в интернет самими боевиками. Один из них заявил, что они действовали по приказу Аслана Бютукаева. За его поимку было объявлено вознаграждение в 5 млн руб. А в 2016 году власти США включили Бютукаева в особый список международных террористов, введя против него санкции.

На следующий день после ликвидации банды Бютукаева с заявлением выступил Закаев. Он назвал действия силовиков «преступлением против независимости Чечни», а убитых боевиков — «национальными героями».

Это высказывание вызвало резкую реакцию у чеченских руководителей. «Как только ты окажешься дома, я тебя закрою в подвал, а еще лучше — пристрелил бы, взяв на себя твою кровь» — так высказался в адрес Закаева глава Чечни Рамзан Кадыров. Правда, он не назвал адресата по имени, а только упомянул место его проживания — Лондон. Вслед за господином Кадырова по поводу Ахмеда Закаева высказались и другие чеченские лидеры, потребовав от британских властей выдачи беглеца. С такими требованиями чеченские власти даже обратились в ООН и ОБСЕ.

Стоить отметить, что российская Генпрокуратура ранее уже обвиняла Ахмеда Закаева в оправдании терроризма. Это было в 2006 году, когда масхадовский эмиссар положительно отозвался о ликвидированном российскими силовиками террористе Шамиле Басаеве. Сам Ахмед Закаев тогда заявил, что «всего лишь говорил о воинских способностях Басаева».

Николай Краснов