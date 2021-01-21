Покойся с амиром

С российским террористом №1 Асланом Бютукаевым, разыскиваемым с 2011 года за теракт в аэропорту Домодедово, и его боевиками разобрались не бойцы элитных спецподразделений ФСБ и Росгвардии, а сотрудники патрульно-постовой службы МВД Чечни. При ликвидации самой опасной в стране бандгруппы пострадали пятеро полицейских.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, боевиков во главе с Асланом Бютукаевым полицейские уничтожили в ходе скоротечного боя в среду около 12:30. Произошел он в пойме реки Нетхой — примерно в двух километрах от селения Катыр-Юрт (Ачхой-Мартановский район Чечни).

Это село находилось под особым контролем у чеченских силовиков: они регулярно наведывались туда, считая, что там могут появиться боевики или могут быть выявлены их пособники. Дело в том, что Катыр-Юрт — это родовое село последнего из амиров запрещенной террористической организации «Имарат Кавказ» Бютукаева (он создал ее вместе с ныне покойным Доку Умаровым еще в 2007 году), и если где-то он мог найти поддержку, то только среди своих земляков и родственников.

Подозрения силовиков оказались не напрасными. В конце прошлого года чеченские полицейские ликвидировали на окраине Катыр-Юрта Казбека Байдулаева, который с 2013 года разыскивался за участие в незаконных вооруженных формированиях (ст. 208 УК). У него с собой помимо пояса смертника был рюкзак с едой — сушеным мясом, бараньим курдюком и чесноком. Именно такими продуктами, которые долго хранятся без холодильника и из которых легко можно приготовить сытную пищу в полевых условиях, обычно запасаются скрывающиеся боевики. Участвовавшие в ликвидации Байдулаева силовики тогда решили, что он с провизией направлялся на базу, где скрывались террористы. Однако выйти на нее саму удалось только в среду.

Сделали это бойцы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни.

По данным источника “Ъ”, во время очередного рейда силовики обнаружили следы, которые по пустырю вели к небольшому холмику. За ним, как оказалось, скрывался вход, ведущий в блиндаж. Однако, когда полицейские стали блокировать предполагаемое убежище боевиков, в них полетели гранаты.

После этого «лесные», прикрывая друг друга огнем из автоматов, попытались вырваться из окружения. Пятеро из них были уничтожены, а шестой, получив ранение, подорвал себя бомбой.

Всех, кроме него, без труда опознали на месте столкновения. Главным среди убитых оказался 45-летний Аслан (Хамазат) Бютукаев. Во время существования на Северном Кавказе вооруженного подполья Бютукаев был одним из его лидеров, а после присягнул запрещенному в России террористическому «Исламскому государству».

По данным СКР, именно Аслан Бютукаев был одним из тех, кто в январе 2011 года направил из Ингушетии в Москву смертника Магомеда Евлоева, который взорвал себя в аэропорту Домодедово. Тогда погибли 37 человек и более 100 получили ранения. После этого Бютукаеву были заочно предъявлены обвинения в организации теракта (ст. 205 УК) и преступного сообщества (ст. 210 УК), а сам он объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.

Как считают правоохранители, террорист Бютукаев также был причастен к рейду боевиков на Грозный в декабре 2014 года, жертвами которого стали десять полицейских, а еще три десятка получили ранения. Причем участие Бютукаева в нападении засвидетельствовал видеоролик о боях в чеченской столице, выложенный в интернет самими боевиками. Один из них заявил, что они действовали по приказу Аслана Бютукаева. За его поимку было объявлено вознаграждение в 5 млн руб. А в 2016 году власти США включили Бютукаева в особый список международных террористов, введя против него санкции.

Как ранее рассказывал “Ъ”, в последний раз амир Бютукаев со своими сообщниками отметился в мае 2020 года на окраине Назрани. Обстреляв полицейских, боевики сумели уйти от преследования. Причем, уходя от погони, они зачем-то бензопилой срезали знаменитое грушевое дерево, которое считается культовым местом для последователей почитаемого в Ингушетии шейха Батал-Хаджи. После этого, говорят, к поиску главаря вооруженного подполья, который, по версии следствия, собирался совершить теракт ко Дню Победы (ст. 30 и ст. 205 УК), подключились и желающие отомстить ему за осквернение святыни баталхаджинцы.

Если сам Бютукаев редко давал о себе знать, то его подручные часто совершали вылазки в Грозном. 13 октября 2020 года в чеченской столице была ликвидирована группа во главе с заместителем Бютукаева Магомедом Цураевым. Тогда погибли и два бойца Росгвардии.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, уничтоженные под Катыр-Юртом были последними, кто числился в федеральном розыске за преступления террористической направленности на территории республики.

«Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст»,— отметил господин Кадыров.

Сейчас на месте боя работают следователи СКР. Собранную информацию они направят в центральный аппарат комитета — главное управление по расследованию особо важных дел, которое в итоге и должно прекратить уголовное преследование террориста Бютукаева по не реабилитирующим его обстоятельствам — в связи с его уничтожением.

Николай Краснов, Николай Сергеев