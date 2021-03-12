Биржевая цена на бензин Аи-92 достигла максимума

Цена автомобильного бензина «Регуляр-92» (Аи-92) достигла значения 55,75 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС по данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Значение обновило исторический максимум, достигнутый в мае 2018 года. Тогда цена бензина этой же марки составляла 55,43 тыс. руб. за тонну.

Национальный индекс «Регуляр-92» СПбМТСБ на 15:45 мск составляет 54,57 тыс. руб. за тонну. Значение индекса снизилось на 0,44% по сравнению с показателем прошлого дня.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на бензин, дизель и другие ключевые товары. На следующий день правительство приняло решение откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену топлива на внутреннем рынке. Это позволит увеличить выплаты нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нефтяникам подкинут на бензин».