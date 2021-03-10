Правительство скорректирует демпфер для сдерживания роста цен на топливо

Правительство приняло решение откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену топлива на внутреннем рынке. Этот вопрос обсуждался на совещании заместителя председателя правительства Александра Новака с федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний.

«По итогам обсуждения участниками совещания было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущие периоды. Это должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин и дизель. При возникновении рисков существенного подорожания товаров министерства и ведомства должны будут представить правительству предложения по сдерживанию цен.

Подробнее о ценах на топливо — в материале “Ъ” «Бензин увязался за нефтью».