Прокуратура проверяет сообщение о предоставлении сиротам некачественного жилья в Целинском районе

Донская прокуратура организовала проверку после публикации в социальной сети Instagram информации о предоставлении некачественного жилья детям-сиротам в Целинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Поставлена на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Пост о том, что в городе Целина дети-сироты получили квартиры, в которых проваливается пол, а стены покрыты плесенью и трещинами, опубликовал на своей странице в Instagram депутат Евгений Федяев.

Напомним, ранее “Ъ-Юг” писал об аналогичной ситуации. Экс-глава администрации Целинского района Ростовской области Борис Сорокин был признан виновным в халатности. Суд установил, что он в 2018 году подписал акты приема-передачи квартир, которые предназначались для детей-сирот и оказались некачественными. Чиновнику назначили штраф, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности. При этом пострадавшие сироты до сих пор не обеспечены качественным жильем и продолжают жить у своих опекунов, знакомых и друзей.

Подробнее о деле Бориса Сорокина читайте в материале “Ъ-Юг”: «Наказание не поспело к сроку».

Наталья Шинкарева