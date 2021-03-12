Председателя Октябрьского районного суда Краснодара отпустили под подписку о невыезде

Председатель Октябрьского районного суда Краснодара Геннадий Байрак, которого по предварительной информации подозревают в получении взятки, отпущен под подписку о невыезде. Информацию об этом “Ъ-Кубань” подтвердили два источника, работающие в судебной системе региона.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда информацию о мере пресечения господина Байрака не комментируют. В канцелярии Октябрьского суда сообщили, что не в курсе относительно избрания того, отпущен ли он под подписку о невыезде.

О том, что Геннадия Байрака задержали представители спецслужб, стало известно 10 марта 2021 года. По данным источников, задержание проводили сотрудники московского управления ФСБ. Господина Байрака уводили со своего рабочего места в наручниках. Кроме того, сообщалось, что председателя районного суда подозревают в получении взятки в 2,5 млн руб. Известно, что в здании суда в течение дня проводятся следственные действия.

Геннадий Байрак работает в Октябрьском районном суде Краснодара с 1997 года. В 2018-2015гг. занимал должность заместителя председателя суда. В марте 2015 года указом президента РФ назначен председателем Октябрьского районного суда, срок полномочий – шесть лет.

Алексей Белянин