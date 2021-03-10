В Краснодаре задержан председатель Октябрьского райсуда Геннадий Байрак

Спецслужбы 10 марта задержали председателя Октябрьском районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил источник в Краснодарском краевом суде.

По данным собеседника, задержание проводили сотрудники московского управления ФСБ. Господина Байрака уводили со своего рабочего места в наручниках, отмечает он. Еще один источник сообщил, что председателя районного суда подозревают в получении взятки в 2,5 млн руб. Известно, что в здании суда в течение дня проводятся следственные действия.

Геннадий Байрак в 1993 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. С 1997 года работал в Октябрьском районном суде Краснодара. В 2018-2015гг. занимал должность заместителя председателя суда. В марте 2015 года указом президента РФ назначен председателем Октябрьского районного суда, срок полномочий – шесть лет.

Согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 2019 году Геннадий Байрак заработал 5,8 млн руб. Ему принадлежит земельный участок (732 кв.м), жилой дом (321,6 кв. м) и бассейн (34 кв.м). Также он владеет автомобилем Audi A4.

По данным источников “Ъ-Кубань”, задержание господина Байрака может стать не единственным: за ним могут последовать «масштабные перестановки» в правоохранительной и судебной системе Краснодарского края.

Алексей Белянин