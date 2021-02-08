«Сумму» возвращают в суд частями

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд не нашел препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера Объединенной зерновой компании (ОЗК) Тимура Бутова. В конце прошлого года дело предполагаемого сообщника владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании ОПС, а также хищениях и растратах, Пресненский райсуд вернул прокурору из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и якобы не выполненных обвиняемым условий досудебного соглашения. Апелляционная же инстанция нарушений норм УПК не усмотрела, указав также, что если на то имелись основания, то суд первой инстанции мог и самостоятельно «принять решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке».

На отмене решения Пресненского райсуда столицы настаивали все стороны, включая обвиняемого и его адвокатов, потерпевших и представителя прокуратуры, который и подавал апелляционное представление в Мосгорсуд.

Как уже рассказывал “Ъ”, в ноябре прошлого года суд первой инстанции вернул в Генпрокуратуру дело в отношении Тимура Бутова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и особо крупной растрате (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Основанием стали допущенные следствием нарушения норм УПК, а также якобы не выполненные подсудимым условия досудебного соглашения о сотрудничестве. В частности, судья Александра Авдотьина посчитала, что обвинительное заключение составлено с нарушениями закона, а именно отраженные в материалах дела показания Тимура Бутова на подельников якобы предрешают их виновность. Также судья сделала вывод, что условия досудебного соглашения нельзя считать выполненными, поскольку уголовное дело в отношении братьев Магомедовых (на них дал показания Тимур Бутов) судом еще не рассмотрено и сам господин Бутов по нему не допрошен.

Не согласившись с этими доводами, представитель прокуратуры заявил в своем представлении, что наличие в обвинительном заключении «фамилий иных лиц, их роль в преступном сообществе, а также описание преступных деяний тех, чьи уголовные дела выделены в отдельное производство, не являются нарушением». А вынесение приговора в отношении Тимура Бутова, считает гособвинитель, «не предрешает виновность лиц, не участвующих в выделенном уголовном деле». Также прокурор отметил, что подсудимый Бутов «в рамках исполнения досудебного соглашения дал подробные показания в отношении организаторов преступного сообщества Магомедовых, а также иных соучастников, а после подтвердил их в ходе очных ставок».

«Незаконным, необоснованным и подлежащим отмене» назвал решение Пресненского райсуда и представитель ОЗК, признанной по делу потерпевшей стороной. К сказанному прокурором он добавил, что на основании именно показаний Тимура Бутова «были установлены роли ряда соучастников, которым заочно предъявлено обвинение, и они объявлены в международный розыск».

Не видит препятствий для рассмотрения дела господина Бутова в особом порядке и его защита. По словам адвокатов, вынесение приговора их клиенту не может являться «преюдициальным без дополнительной проверки» и не предрешает виновность в том числе и тех, на кого дал показания их подзащитный.

В итоге апелляционная инстанция согласилась с доводами участвовавших в рассмотрении представления и жалоб сторон и направила дело на новое рассмотрение в Пресненский райсуд. При этом Мосгорсуд отметил, что суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела в отношении Бутова, если имелись основания, мог и самостоятельно принять решение о проведении судебного разбирательства в общем порядке.

Напомним, что следственный департамент МВД России обвиняет Тимура Бутова в том, что он участвовал в преступной схеме, по которой в 2012–2013 годах по указанию братьев Магомедовых из ОЗК под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна через шотландскую компанию Newbay Investments LP было выведено более $20 млн. Сам Тимур Бутов свою вину в инкриминированном преступлении полностью признал.

Отметим, как уже сообщал “Ъ”, ранее тот же Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру «для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения» уголовное дело в отношении бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова. Они обвиняются в участии в ОПС, созданном, по версии МВД, совладельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом. Топ-менеджерам «Суммы» и «Глобалэлектросервиса», в частности, инкриминируется завышение стоимости оборудования, поставленного ФСК ЕЭС. Обвиняемые вину не признают.

Олег Рубникович