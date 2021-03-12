Если не Марин Ле Пен, то кот

Глава французского «Национального объединения» и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен была приглашена в вечерний эфир BFM и два с половиной часа вела сеанс одновременной игры с семью журналистами телеканала. Она воспользовалась возможностью обратиться к французам, заверив, что на сей раз, в апреле 2022 года, обязательно станет президентом и поселится в Елисейском дворце вместе со своим котом. Менее привычно то, что и журналисты отнеслись к этому как к вполне реальной перспективе. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
«Думаю, что выиграю президентские выборы»,— сказала Марин Ле Пен как о чем-то само собой разумеющемся. Именно в этом духе было выдержано ее выступление. Обычно очень жесткая, даже агрессивная, в четверг вечером она изо всех сил держала улыбку и чаще старалась найти общий язык с собеседниками и зрителями, чем их переспорить.
Досталось только нынешней власти и президенту Эмманюэлю Макрону, который четыре года назад победил госпожу Ле Пен на выборах.
Глава «Национального объединения» не скрывала цели своего появления на экране: «Моя ответственность сейчас заключается в том, чтобы успокоить французов. У меня есть год, чтобы объяснить им, что я намерена сделать. Я глубоко убеждена, что программа, которую я выдвигаю, придаст новое значение политике и прежде всего восстановит связи с французским народом».
Сменявшиеся журналисты пытались задать ей все возможные острые вопросы, вплоть до того, с каким мужчиной она собирается жить в Елисейском дворце. «Надо же, какой личный интерес»,— отреагировала кандидат и не дала ответа. Единственное, что она пообещала: у нового президента будет, вместо собаки (как у Эмманюэля Макрона), кот.
Не жалея иронии в адрес правительства, политик сказала, что французы в последние годы навидались во власти и правых, и левых. И даже тех, кто пытается опереться и на тех, и на других одновременно. Марин Ле Пен имела в виду президента Макрона, который, по ее мнению, выбирает худшее из двух. Тем не менее она явно намерена повторить его ход и выиграть на основе коалиции, а не только с помощью избирателей «Национального объединения»: «Я пришла, чтобы предложить быть лучшей из правых и лучшей из левых одновременно».
Марин Ле Пен рассчитывает, что за ней пойдут те правые, которые на прошлых выборах голосовали за Франсуа Фийона, а также некоторое количество левых, разочарованных царящим на этом политическом фланге разбродом и отсутствием единого лидера. Чтобы максимально привлечь в свои ряды и избирателей, и политиков, глава «Национального объединения» ясно дала понять: после победы на выборах ее правительство будет составлено отнюдь не только из ее сопартийцев.
В этом она тоже видит способ успокоить и объединить французов.
Выступающая намекнула на то, что даже многие нынешние политики готовы прийти в ее кабинет, просто эти слишком громкие имена она должна пока хранить в тайне. Вероятно, пока это блеф. Уцепившимся за ее слова журналистам она дала лишь два имени — потенциального министра юстиции Жан-Поля Гарро и возможного министра экологии Эрве Жювена. Оба представляют крайне правую часть избирателей и относятся к ее давним сторонникам.
В ответ на обвинения в ксенофобии Марин Ле Пен заявила, что требования контроля границ отнюдь «не являются актом ксенофобии»: «Я просто вижу негативные последствия нелегальной иммиграции, которая сказывается на наших финансах, влияет на безопасность в стране, порождает нарушения общественного порядка». Первым делом в случае победы политик намерена провести референдум, на котором, по ее мнению, французы положат конец «массовой иммиграции».
Госпожа Ле Пен потребовала выслать из страны всех иностранцев, заподозренных в правонарушениях. Когда же ее спросили, как это сделать, если родные страны не хотят их принимать, она пообещала принуждать к этому под угрозой жестких внешнеполитических и экономических мер. Марин Ле Пен высказалась также за запрет перемещения иностранцев в шенгенском пространстве — эта привилегия должна быть доступна, по ее мнению, лишь гражданам Европы.
Кадр из телеинтервью Марин Ле Пен
Фото: BFMTV
В течение двух с половиной часов в прямом эфире журналисты обсуждали ситуацию с COVID-19 во Франции, отношения с Европой, судебные процессы политиков, борьбу с исламизмом, экономику и другие болезненные темы, которые, несомненно, будут использоваться Марин Ле Пен все 13 месяцев в ожидании выборов. За это время она сказала очень многое, но пообещала сказать еще больше. Собеседники привычно атаковали ее, однако в итоге лишь подбрасывали темы для заявлений. На сей раз Марин Ле Пен выступала с позиции силы. Опубликованные в четверг утром результаты опросов общественного мнения института Elabe показали, что 36% избирателей потенциально готовы за нее голосовать, а ее победу на выборах 43% считают «вероятной», а еще 5% «несомненной».
Тактика кандидата очевидна: ей пора смягчить тон и попытаться привлечь к себе побольше голосов из оставшихся 52%. Марин Ле Пен по сути не изменилась, но, говоря с широкой аудиторией, научилась облекать свои идеи в куда более привлекательные формы. Все тот же «Национальный фронт», но уже с котиками наперевес.