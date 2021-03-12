Если не Марин Ле Пен, то кот

Глава французского «Национального объединения» и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен была приглашена в вечерний эфир BFM и два с половиной часа вела сеанс одновременной игры с семью журналистами телеканала. Она воспользовалась возможностью обратиться к французам, заверив, что на сей раз, в апреле 2022 года, обязательно станет президентом и поселится в Елисейском дворце вместе со своим котом. Менее привычно то, что и журналисты отнеслись к этому как к вполне реальной перспективе. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

«Думаю, что выиграю президентские выборы»,— сказала Марин Ле Пен как о чем-то само собой разумеющемся. Именно в этом духе было выдержано ее выступление. Обычно очень жесткая, даже агрессивная, в четверг вечером она изо всех сил держала улыбку и чаще старалась найти общий язык с собеседниками и зрителями, чем их переспорить.

Это не значит, что Марин Ле Пен отказала себе в удовольствии несколько раз в прежнем боевом стиле назвать утверждения журналистов ложью, но в целом ее выступление было выдержано в примирительном тоне.

Досталось только нынешней власти и президенту Эмманюэлю Макрону, который четыре года назад победил госпожу Ле Пен на выборах.

Глава «Национального объединения» не скрывала цели своего появления на экране: «Моя ответственность сейчас заключается в том, чтобы успокоить французов. У меня есть год, чтобы объяснить им, что я намерена сделать. Я глубоко убеждена, что программа, которую я выдвигаю, придаст новое значение политике и прежде всего восстановит связи с французским народом».

Сменявшиеся журналисты пытались задать ей все возможные острые вопросы, вплоть до того, с каким мужчиной она собирается жить в Елисейском дворце. «Надо же, какой личный интерес»,— отреагировала кандидат и не дала ответа. Единственное, что она пообещала: у нового президента будет, вместо собаки (как у Эмманюэля Макрона), кот.

Госпоже Ле Пен поставили в вину, что в нынешние тяжелые времена она тратит время на курсы разведения домашних питомцев, но ясно, что котики уже готовы активно включиться в ее избирательную кампанию.

Не жалея иронии в адрес правительства, политик сказала, что французы в последние годы навидались во власти и правых, и левых. И даже тех, кто пытается опереться и на тех, и на других одновременно. Марин Ле Пен имела в виду президента Макрона, который, по ее мнению, выбирает худшее из двух. Тем не менее она явно намерена повторить его ход и выиграть на основе коалиции, а не только с помощью избирателей «Национального объединения»: «Я пришла, чтобы предложить быть лучшей из правых и лучшей из левых одновременно».

Марин Ле Пен рассчитывает, что за ней пойдут те правые, которые на прошлых выборах голосовали за Франсуа Фийона, а также некоторое количество левых, разочарованных царящим на этом политическом фланге разбродом и отсутствием единого лидера. Чтобы максимально привлечь в свои ряды и избирателей, и политиков, глава «Национального объединения» ясно дала понять: после победы на выборах ее правительство будет составлено отнюдь не только из ее сопартийцев.

Госпожа Ле Пен высказалась за формирование коалиционного правительства национального согласия, которое бы включало представителей разных политических партий.

В этом она тоже видит способ успокоить и объединить французов.

Выступающая намекнула на то, что даже многие нынешние политики готовы прийти в ее кабинет, просто эти слишком громкие имена она должна пока хранить в тайне. Вероятно, пока это блеф. Уцепившимся за ее слова журналистам она дала лишь два имени — потенциального министра юстиции Жан-Поля Гарро и возможного министра экологии Эрве Жювена. Оба представляют крайне правую часть избирателей и относятся к ее давним сторонникам.

В ответ на обвинения в ксенофобии Марин Ле Пен заявила, что требования контроля границ отнюдь «не являются актом ксенофобии»: «Я просто вижу негативные последствия нелегальной иммиграции, которая сказывается на наших финансах, влияет на безопасность в стране, порождает нарушения общественного порядка». Первым делом в случае победы политик намерена провести референдум, на котором, по ее мнению, французы положат конец «массовой иммиграции».

В планах, в частности, ликвидация «права почвы», которое автоматически позволяет получать французское гражданство детям, рожденным во Франции.

Госпожа Ле Пен потребовала выслать из страны всех иностранцев, заподозренных в правонарушениях. Когда же ее спросили, как это сделать, если родные страны не хотят их принимать, она пообещала принуждать к этому под угрозой жестких внешнеполитических и экономических мер. Марин Ле Пен высказалась также за запрет перемещения иностранцев в шенгенском пространстве — эта привилегия должна быть доступна, по ее мнению, лишь гражданам Европы.

Кадр из телеинтервью Марин Ле Пен Фото: BFMTV

В течение двух с половиной часов в прямом эфире журналисты обсуждали ситуацию с COVID-19 во Франции, отношения с Европой, судебные процессы политиков, борьбу с исламизмом, экономику и другие болезненные темы, которые, несомненно, будут использоваться Марин Ле Пен все 13 месяцев в ожидании выборов. За это время она сказала очень многое, но пообещала сказать еще больше. Собеседники привычно атаковали ее, однако в итоге лишь подбрасывали темы для заявлений. На сей раз Марин Ле Пен выступала с позиции силы. Опубликованные в четверг утром результаты опросов общественного мнения института Elabe показали, что 36% избирателей потенциально готовы за нее голосовать, а ее победу на выборах 43% считают «вероятной», а еще 5% «несомненной».

Тактика кандидата очевидна: ей пора смягчить тон и попытаться привлечь к себе побольше голосов из оставшихся 52%. Марин Ле Пен по сути не изменилась, но, говоря с широкой аудиторией, научилась облекать свои идеи в куда более привлекательные формы. Все тот же «Национальный фронт», но уже с котиками наперевес.