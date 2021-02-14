Французские правые поспорили, кто прав

В прямом эфире телеканала France 2 встретились представитель правящего большинства, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и главная фигура оппозиции — председатель «Национального собрания» Марин Ле Пен. Зрители надеялись на ожесточенный спор, но, к их удивлению, оппоненты часто были готовы согласиться друг с другом. Это очередное свидетельство того, что на президентских выборах 2022 года главные боевые действия развернутся преимущественно на правом фланге, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Передача называлась «Вам слово», и в течение примерно сорока минут слово это переходило от Марин Ле Пен к Жеральду Дарманену. У каждого из участников была своя задача.

Председательница крайне правого «Национального собрания» готовится к президентским выборам 2022 года. Она уже официально объявила себя кандидатом. Это не первая попытка семьи Ле Пен занять Елисейский дворец, но желанная цель становится все ближе и ближе. Основатель партии Жан-Мари Ле Пен вышел в 2002 году во второй тур, набрав 18% голосов. Его дочь получила в 2017 году 34%, а последние опросы общественного мнения обещают ей и все 48%. Каждое появление на телевидении, каждое ее выступление в социальных сетях — это артподготовка к будущей схватке.

Задача Жеральда Дарманена, как видного деятеля партии власти, ее на этом пути притормозить. А поскольку главная тема госпожи Ле Пен, на которой она стремится заработать очки, это проблемы безопасности, засилья исламизма и неконтролируемой иммиграции, естественно, что в телевизионные оппоненты ей выдвинули министра внутренних дел, этими проблемами занимающегося.

Не знаю, был ли в этом дополнительный смысл, но из всех министров нынешнего правительства Жеральд Дарманен — как в силу своей должности, так и по своей политической истории — ближе всего по позиции к главе «Национального собрания». Он выходец из правой партии, саркозистского «Союза за народное движение» UMP, ставшей «Республиканцами» LR. Бывший советник Николя Саркози, президента, пообещавшего «вычистить керхером» бунтующих «каналий предместий», активно участвовал в разработке закона против «сепаратизма» (читай «исламизма»), который прошел сейчас нижнюю палату парламента — Национальное собрание и направлен в Сенат.

В итоге, несмотря на все подколки и шпильки, которыми обменивались в эфире оппоненты, они едва ли не выступили единым фронтом. Две реплики особенно запомнились зрителям.

«Я внимательно прочитала вашу книгу,— сказала Марин Ле Пен, потрясая свежеизданным ''Исламистским сепаратизмом'' Дарманена.— И за исключением нескольких мест, я могла бы под ней подписаться».

Адресованный господину Дарманену упрек в недостаточной резкости тот вернул в виде издевки над постоянными стараниями госпожи Ле Пен «дедемонизировать» партию, пугающую французов своей радикальностью: «Мадам Ле Пен, ваша политика дедемонизации вас ослабила. Пора пить витамины, вы сами недостаточно тверды».

К удивлению зрителей собеседники занимались только одним: упрекали друг друга в отсутствии твердости по отношению к исламистам, рецидивистам, иммигрантам. Марин Ле Пен требовала запретить все религиозные знаки в общественных местах, на что Жеральд Дарманен интересовался, собирается ли она снять кресты с христиан и кипы с евреев. В ответ на обвинения в том, что слишком много видов на жительство выдано иностранцам, министр хвастался тем, сколько видов на жительство отобрано и скольким претендентам отказано.

Господин Дарманен постоянно уличал свою собеседницу в незнании настоящих цифр или манипуляции ими.

Глава МВД казался более сведущим в статистике, что, впрочем, входит в его обязанности. Надо сказать, что госпожа Ле Пен, как обычно, пользовалась записями и шпаргалками — та же ошибка, которую она сделала в 2017 году на решающих дебатах с кандидатом Эмманюэлем Макроном. Об этом провале на экзамене господин Дарманен не преминул напомнить: «Надо лучше готовиться к следующим дебатам на президентских выборах, вас опять сочтут слишком приблизительной». Эта фраза вызвала удивленный вопрос ведущей: «То есть вы уверены, что она выйдет во второй тур?» «Благодарю за доверие»,— усмехнулась Марин Ле Пен.

Встреча с Жеральдом Дарманеном должна была убедить будущих избирателей в том, что и без «Национального объединения» правящая партия справится с угрозами и наконец-то вернет французам утраченное чувство безопасности. К атакам на Марин Ле Пен уже подключился бывший глава МВД, ныне руководитель макронистской фракции парламента Кристоф Кастанер, а также министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Несомненно, Эмманюэль Макрон считает Марин Ле Пен своей главной соперницей, а тему «безопасности» — решающей на будущих президентских выборах. Это обещает смещение политики вправо, и похоже, скоро Марин Ле Пен будет меряться с Эмманюэлем Макроном силой демонизации.