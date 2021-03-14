Арендаторам хватает квартир

Возвращение бизнеса в офисы, а студентов к традиционному формату обучения не спровоцировали бума на рынке аренды: спрос на ее продолжает оставаться пониженным, а цены стагнируют. Аналитики сомневаются, что ситуация изменится в ближайшее время. Такая динамика вместе с ростом цен на жилье на вторичном рынке заставляет некоторых рантье принимать решение о продаже недвижимости.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России в марте составила 16,8 тыс. руб. в месяц, сократившись на 0,7% относительно предыдущего месяца и увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Двухкомнатные квартиры, по оценкам аналитиков, за месяц подешевели на 0,2%, а за год — подорожали на 1,5%, до 23,6 тыс. руб. в месяц. Околонулевую динамику цен на аренду недвижимости в моменте наблюдают и другие участники рынка. По данным «Этажей», средняя стоимость найма однокомнатной квартиры в городах—миллионниках в марте составила 18 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,3 тыс. руб. Относительно февраля эти показатели практически не изменились, увеличившись на 0,5% и 0,25%, соответственно.

Лидером по росту цен на аренду на региональных рынках стал Челябинск: по оценкам «Этажей», средняя стоимость однокомнатных квартир здесь выросла на 1,4%, до 10,4 тыс. руб. в месяц. В Красноярске показатель увеличился на 1,06%, до 16,3 тыс. руб. Самое заметное снижение аналитики отмечают в Омске — на 0,99%, до 12,4 тыс. руб. в месяц. В ЦИАН отмечают падение цен на 2,2% в Перми, до 13,2 тыс. руб. в месяц. Отрицательная динамика, по оценкам сервиса, сохраняется и на втором по объему российском рынке жилья: в Санкт-Петербурге за минувший месяц «однушки» стали дешевле в среднем на 1,6%, до 24,1 тыс. руб.

В Москве, по данным ЦИАН, однокомнатные квартиры сейчас предлагаются в среднем за 38,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 54,1 тыс. руб. За месяц цены выросли на 0,3% и 1,3% соответственно. Заместитель директора департамента аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова констатирует, что за месяц средняя стоимость аренды жилья в городе практически не изменилась. «Появляются новые наниматели из регионов, но говорить о восстановлении московского рынка рано — массового наплыва не наблюдается»,— рассказывает она.

По словам эксперта, спрос сейчас на 12% отстает от начала марта прошлого года.

Оксана Полякова констатирует, что ликвидные квартиры сейчас по-прежнему быстро находят жильцов, а переоцененные практически не снимаются.

Руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова подтверждает, что рынок аренды во всех крупных городах сейчас насыщен предложением и конкуренция за арендаторов заметно выросла. Именно этот фактор по ее мнению тормозит рост цен на жилье. «Вузы возобновили очную работу, но студенческого бума на арендном рынке в этот раз не случилось»,— констатирует эксперт. Не привело к резкому росту спроса и снятие ограничений на работу в офисах. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что и для работников, и для работодателей оно оказалось достаточно неожиданным: не все из них решили одномоментно вернуть людей в офисы.

«Нужно учитывать и то, что многие на волне ажиотажного спроса во второй половине 2020 года превратились из арендаторов в собственников»,— рассуждает господин Попов.

Гендиректор Realiste Алексей Гальцев на этом фоне не видит притока арендаторов в центр города. «Люди все больше предпочитают жить в зеленом районе, даже если у него плохая доступность»,— отмечает он. Полноценное возвращение бизнеса в офлайн по мнению эксперта займет не меньше года. Существующий спрос на аренду, по мнению госпожи Павлиновой, обеспечивает миграция внутри городов: люди ищут более комфортные по цене и локации варианты. На этом фоне эксперт не ждет существенного изменения стоимости аренды жилья. Такая динамика устраивает далеко не всех рантье. «Некоторые из них, наблюдая за ростом цен на вторичном рынке и стагнацией ставок аренды, решили выставить свои квартиры на продажу»,— резюмирует Алексей Попов.

Александра Мерцалова