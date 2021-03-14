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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арендаторам хватает квартир

Цены на съемное жилье не растут

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Возвращение бизнеса в офисы, а студентов к традиционному формату обучения не спровоцировали бума на рынке аренды: спрос на ее продолжает оставаться пониженным, а цены стагнируют. Аналитики сомневаются, что ситуация изменится в ближайшее время. Такая динамика вместе с ростом цен на жилье на вторичном рынке заставляет некоторых рантье принимать решение о продаже недвижимости.


Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России в марте составила 16,8 тыс. руб. в месяц, сократившись на 0,7% относительно предыдущего месяца и увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Двухкомнатные квартиры, по оценкам аналитиков, за месяц подешевели на 0,2%, а за год — подорожали на 1,5%, до 23,6 тыс. руб. в месяц. Околонулевую динамику цен на аренду недвижимости в моменте наблюдают и другие участники рынка. По данным «Этажей», средняя стоимость найма однокомнатной квартиры в городах—миллионниках в марте составила 18 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,3 тыс. руб. Относительно февраля эти показатели практически не изменились, увеличившись на 0,5% и 0,25%, соответственно.

Лидером по росту цен на аренду на региональных рынках стал Челябинск: по оценкам «Этажей», средняя стоимость однокомнатных квартир здесь выросла на 1,4%, до 10,4 тыс. руб. в месяц. В Красноярске показатель увеличился на 1,06%, до 16,3 тыс. руб. Самое заметное снижение аналитики отмечают в Омске — на 0,99%, до 12,4 тыс. руб. в месяц. В ЦИАН отмечают падение цен на 2,2% в Перми, до 13,2 тыс. руб. в месяц. Отрицательная динамика, по оценкам сервиса, сохраняется и на втором по объему российском рынке жилья: в Санкт-Петербурге за минувший месяц «однушки» стали дешевле в среднем на 1,6%, до 24,1 тыс. руб.

В Москве, по данным ЦИАН, однокомнатные квартиры сейчас предлагаются в среднем за 38,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 54,1 тыс. руб. За месяц цены выросли на 0,3% и 1,3% соответственно. Заместитель директора департамента аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова констатирует, что за месяц средняя стоимость аренды жилья в городе практически не изменилась. «Появляются новые наниматели из регионов, но говорить о восстановлении московского рынка рано — массового наплыва не наблюдается»,— рассказывает она.

По словам эксперта, спрос сейчас на 12% отстает от начала марта прошлого года.

Оксана Полякова констатирует, что ликвидные квартиры сейчас по-прежнему быстро находят жильцов, а переоцененные практически не снимаются.

Руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова подтверждает, что рынок аренды во всех крупных городах сейчас насыщен предложением и конкуренция за арендаторов заметно выросла. Именно этот фактор по ее мнению тормозит рост цен на жилье. «Вузы возобновили очную работу, но студенческого бума на арендном рынке в этот раз не случилось»,— констатирует эксперт. Не привело к резкому росту спроса и снятие ограничений на работу в офисах. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что и для работников, и для работодателей оно оказалось достаточно неожиданным: не все из них решили одномоментно вернуть людей в офисы.

«Нужно учитывать и то, что многие на волне ажиотажного спроса во второй половине 2020 года превратились из арендаторов в собственников»,— рассуждает господин Попов.



Гендиректор Realiste Алексей Гальцев на этом фоне не видит притока арендаторов в центр города. «Люди все больше предпочитают жить в зеленом районе, даже если у него плохая доступность»,— отмечает он. Полноценное возвращение бизнеса в офлайн по мнению эксперта займет не меньше года. Существующий спрос на аренду, по мнению госпожи Павлиновой, обеспечивает миграция внутри городов: люди ищут более комфортные по цене и локации варианты. На этом фоне эксперт не ждет существенного изменения стоимости аренды жилья. Такая динамика устраивает далеко не всех рантье. «Некоторые из них, наблюдая за ростом цен на вторичном рынке и стагнацией ставок аренды, решили выставить свои квартиры на продажу»,— резюмирует Алексей Попов.

Александра Мерцалова


Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

Город Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры
Средняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика Средняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика
мар.21 фев.21 мар.20 за месяц за год мар.21 фев.21 мар.20 за месяц за год
Москва 38,8 38,7 36 0,30% 7,80% 54,1 53,4 51,3 1,30% 5,50%
Санкт-Петербург 24,1 24,5 23,5 -1,60% 2,60% 36,5 36,8 36,6 -0,80% -0,30%
Екатеринбург 18,9 19,1 18,3 -1,00% 3,30% 24,4 24,5 22,8 -0,40% 7,00%
Новосибирск 17,8 17,7 17,9 0,60% -0,60% 24,3 23,9 25,2 1,70% -3,60%
Казань 16,5 16,8 16,4 -1,80% 0,60% 23,4 23,7 22,2 -1,30% 5,40%
Красноярск 15,5 15 14,5 3,30% 6,90% 20,4 20 20,4 2,00% 0,00%
Краснодар 15,3 15,6 15,5 -1,90% -1,30% 25,7 25,7 23,6 0,00% 8,90%
Нижний Новгород 15,1 15,3 14,5 -1,30% 4,10% 22,2 22,4 20,7 -0,90% 7,20%
Уфа 15 15,1 15,3 -0,70% -2,00% 20,4 20,8 20,9 -1,90% -2,40%
Ростов-на-Дону 14,7 14,9 14,7 -1,30% 0,00% 20,9 21 21,4 -0,50% -2,30%
Самара 14 13,9 14,1 0,70% -0,70% 18 18,1 19,4 -0,60% -7,20%
Омск 13,5 13,6 13 -0,70% 3,80% 18,2 18,8 17 -3,20% 7,10%
Пермь 13,2 13,5 13,3 -2,20% -0,80% 18,3 18,4 19 -0,50% -3,70%
Воронеж 12,9 13,1 13,3 -1,50% -3,00% 17,5 17,3 19,2 1,20% -8,90%
Волгоград 12,6 13 12,1 -3,10% 4,10% 18,8 19 18 -1,10% 4,40%
Челябинск 11,6 11,5 11,3 0,90% 2,70% 14,9 14,7 14,7 1,40% 1,40%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН

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