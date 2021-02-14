Квартиры заждались арендаторов

Несмотря на снятие большинства связанных с COVID-19 ограничений, на рынке долгосрочной аренды жилья сохраняется небольшая отрицательная динамика цен. В ближайшее время ситуация не переломится: объем предложения на 70% больше, чем годом ранее. Разрыв может немного сократиться благодаря возврату в вузы студентов. Но консультанты предупреждают, что объем предложения растет и за счет собственников, купивших жилье на фоне ажиотажного спроса.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России сейчас составляет 16,96 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 23,65 тыс. руб. Относительно января значения сократились на 0,7% и 1,5% соответственно. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно расчетам компании «Этажи», «однушки» сейчас стоят в среднем 17,93 тыс. руб. в месяц, а «двушки» — 24,2 тыс. руб. Данные аналитиков также зафиксировали небольшое колебание, но речь идет о росте показателей на 2% и 1% соответственно.
Самым заметным, по данным «Этажей», стал рост цен на однокомнатные квартиры в Уфе: за минувший месяц они подорожали на 3,23%, до 15,5 тыс. руб. в месяц. Снижение цен аналитики отмечают в Красноярске, где среднее значение сократилось на 1,82%, до 16,2 тыс. руб. в месяц. Данные ЦИАН говорят о 3-процентном падении средней стоимости жилья в Волгограде и Воронеже, до 13 тыс. руб. и 13,1 тыс. руб. за «однушку» в месяц. Негативной оказалась динамика и в Санкт-Петербурге, где показатель сократился в 0,4%, до 24,5 тыс. руб. в месяц.
В Москве, по расчетам ЦИАН, однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 38,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная — 53,4 тыс. руб. в месяц. В первом случае значение относительно января выросло на 1,8%, а во втором — сократилось на 0,2%.
Динамика цен на аренду жилья
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.
Управляющий директор «Миэль» Мария Жукова объясняет, что в Москве средние цены сейчас корректирует и изменение структуры предложения: за год объем малогабаритных студий в 10–20 кв. м в структуре предложения вырос на 20%. «Это связано с появлением таких лотов в проектах большинства застройщиков, их активно покупают для сдачи в аренду»,— поясняет она. Одновременно по наблюдениям эксперта увеличился объем предложения в переоборудованных общежитиях, где снять жилье можно за 16–22 тыс. руб. в месяц.
Замдиректора департамента аренды «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова ждет, что число лотов на рынке аренды Москвы в нынешнем году увеличится на 20% из-за купленного на волне ажиотажного спроса жилья. При этом она поясняет, что предложение также растет за счет наймодателей, которые, стремясь поправить материальное положение, переезжают к родственникам, а собственную недвижимость сдают. Одновременно эксперт говорит и о начавшемся небольшом росте числа заявок от арендаторов.
Значение в феврале выросло и относительно января на 8%. Хотя это отчасти объясняется эффектом низкой базы в посленовогодний период, когда собственники еще не вернули свои объявления в базу. Тем не менее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что на рынке все же намечаются признаки оживления: снятие ограничений стимулирует работодателей возвращать сотрудников в офисы, это должно стимулировать спрос на аренду.
За последние две недели число просмотров объявлений, по его словам, уже выросло на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Если год назад на объявления по аренде приходилось 22% от общего числа запросов среди интересующихся городской недвижимостью, то сейчас этот показатель вырос до 26%, добавляет господин Попов.
Руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова отмечает относительно высокую миграцию в крупных городах. «В марте мы ожидаем повышенный спрос на квартиры в центральных районах городов из-за притока студентов, это может привести к сокращению объема предложения»,— рассуждает она. При этом эксперт отмечает, что запросы арендаторов при подборе квартир выросли: они придирчивее относятся к качеству ремонта и внутренней оснащенности жилья.