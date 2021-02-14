Квартиры заждались арендаторов

Несмотря на снятие большинства связанных с COVID-19 ограничений, на рынке долгосрочной аренды жилья сохраняется небольшая отрицательная динамика цен. В ближайшее время ситуация не переломится: объем предложения на 70% больше, чем годом ранее. Разрыв может немного сократиться благодаря возврату в вузы студентов. Но консультанты предупреждают, что объем предложения растет и за счет собственников, купивших жилье на фоне ажиотажного спроса.

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России сейчас составляет 16,96 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 23,65 тыс. руб. Относительно января значения сократились на 0,7% и 1,5% соответственно. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно расчетам компании «Этажи», «однушки» сейчас стоят в среднем 17,93 тыс. руб. в месяц, а «двушки» — 24,2 тыс. руб. Данные аналитиков также зафиксировали небольшое колебание, но речь идет о росте показателей на 2% и 1% соответственно.

Самым заметным, по данным «Этажей», стал рост цен на однокомнатные квартиры в Уфе: за минувший месяц они подорожали на 3,23%, до 15,5 тыс. руб. в месяц. Снижение цен аналитики отмечают в Красноярске, где среднее значение сократилось на 1,82%, до 16,2 тыс. руб. в месяц. Данные ЦИАН говорят о 3-процентном падении средней стоимости жилья в Волгограде и Воронеже, до 13 тыс. руб. и 13,1 тыс. руб. за «однушку» в месяц. Негативной оказалась динамика и в Санкт-Петербурге, где показатель сократился в 0,4%, до 24,5 тыс. руб. в месяц.

В Москве, по расчетам ЦИАН, однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 38,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная — 53,4 тыс. руб. в месяц. В первом случае значение относительно января выросло на 1,8%, а во втором — сократилось на 0,2%.

Динамика цен на аренду жилья Город Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Сердняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика, % Средняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика, % фев.21 янв.21 фев.20 за месяц за год фев.21 янв.21 фев.20 за месяц за год Москва 38,7 38 36,3 1,80% 4,70% 53,4 53,5 51,4 -0,20% 3,90% Санкт-Петербург 24,5 24,6 23,5 -0,40% 4,70% 36,8 38,1 37,2 -3,40% -1,10% Екатеринбург 19,1 19,1 18 0,00% 6,10% 24,5 24,6 22,9 -0,40% 7,00% Новосибирск 17,7 17,8 17,9 -0,60% -0,60% 23,9 24,3 24,3 -1,60% -1,60% Казань 16,8 17,1 16,1 -1,80% 6,20% 23,7 24,2 22,1 -2,10% 7,20% Краснодар 15,6 15,9 16,1 -1,90% -1,20% 25,7 26 23,4 -1,20% 9,80% Нижний Новгород 15,3 15,2 14,5 0,70% 4,80% 22,4 23,3 21,6 -3,90% 3,70% Уфа 15,1 14,7 15,3 2,70% -3,90% 20,8 20,9 21,1 -0,50% -1,40% Красноярск 15 15,2 14,4 -1,30% 5,60% 20 19,9 20 0,50% 0,00% Ростов-на-Дону 14,9 15,1 15,2 -1,30% -0,70% 21 21,8 21,4 -3,70% -1,90% Самара 13,9 13,9 14,3 0,00% -2,80% 18,1 18,2 19,3 -0,50% -6,20% Омск 13,6 13,7 13 -0,70% 5,40% 18,8 19,2 17 -2,10% 10,60% Пермь 13,5 13,9 13,3 -2,90% 4,50% 18,4 18,8 20,2 -2,10% -8,90% Воронеж 13,1 13,5 13 -3,00% 3,80% 17,3 17,6 19,5 -1,70% -11,30% Волгоград 13 13,4 12,5 -3,00% 7,20% 19 19,5 17 -2,60% 11,80% Челябинск 11,5 11,5 11,3 0,00% 1,80% 14,7 14,6 14,9 0,70% -1,30% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Управляющий директор «Миэль» Мария Жукова объясняет, что в Москве средние цены сейчас корректирует и изменение структуры предложения: за год объем малогабаритных студий в 10–20 кв. м в структуре предложения вырос на 20%. «Это связано с появлением таких лотов в проектах большинства застройщиков, их активно покупают для сдачи в аренду»,— поясняет она. Одновременно по наблюдениям эксперта увеличился объем предложения в переоборудованных общежитиях, где снять жилье можно за 16–22 тыс. руб. в месяц.

Замдиректора департамента аренды «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова ждет, что число лотов на рынке аренды Москвы в нынешнем году увеличится на 20% из-за купленного на волне ажиотажного спроса жилья. При этом она поясняет, что предложение также растет за счет наймодателей, которые, стремясь поправить материальное положение, переезжают к родственникам, а собственную недвижимость сдают. Одновременно эксперт говорит и о начавшемся небольшом росте числа заявок от арендаторов.

Формально говорить о глобальном восстановлении спроса на долгосрочную аренду пока рано: по расчетам ЦИАН сейчас объем предложения на рынке на 70% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Значение в феврале выросло и относительно января на 8%. Хотя это отчасти объясняется эффектом низкой базы в посленовогодний период, когда собственники еще не вернули свои объявления в базу. Тем не менее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что на рынке все же намечаются признаки оживления: снятие ограничений стимулирует работодателей возвращать сотрудников в офисы, это должно стимулировать спрос на аренду.

За последние две недели число просмотров объявлений, по его словам, уже выросло на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Если год назад на объявления по аренде приходилось 22% от общего числа запросов среди интересующихся городской недвижимостью, то сейчас этот показатель вырос до 26%, добавляет господин Попов.

Руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова отмечает относительно высокую миграцию в крупных городах. «В марте мы ожидаем повышенный спрос на квартиры в центральных районах городов из-за притока студентов, это может привести к сокращению объема предложения»,— рассуждает она. При этом эксперт отмечает, что запросы арендаторов при подборе квартир выросли: они придирчивее относятся к качеству ремонта и внутренней оснащенности жилья.

Александра Мерцалова