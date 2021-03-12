JPG-файл «ушел» по цене Ван Гога

На онлайн-аукционе Christie's продали цифровую картину за рекордные $69 млн. JPG-файл художника Beeple стал первым произведением искусства за историю Christie's, который выставили на торги в виде NFT-токена, и самым дорогим за всю историю продаж таких цифровых активов. При этом стартовая цена работы была всего $100. В результате автор картины вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников. С чем связана рекордная стоимость? И какое будущее ждет NFT-токены в искусстве? Выяснял Александр Рассохин.

Художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, начиная с 2007 года, каждый день создавал по одной работе. Все их, а это 5 тыс. изображений, он объединил в коллаж под названием Everydays: The First 5000 Days, то есть «Каждый день: Первые пять тысяч дней». Завершил свой проект автор не менее экстравагантно, хотя и в духе времени — выставив работу на торги в виде NFT-токена, технологии, набирающей все большую популярность. Она позволяет купить право собственности на товар, который существует исключительно в интернете.

В итоге цена JPG-файла взлетела со стартовых $100 до почти $70 млн. При том, что за последние 20 минут лот подорожал более чем в 2,5 раза.

Beeple моментально вошел в тройку самых дорогих ныне живущих художников. Но вряд ли ему бы удалось это сделать без NFT-токена, предполагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «До этого у него были довольно крупные продажи, но, конечно, не на таком уровне. Это все, действительно, удивительно, это в какой-то степени меняет нынешний рынок. Вопрос в том, насколько это окажется долговременным трендом.

Наверное, на эти результаты и на этот тренд в какой-то степени оказала влияние пандемия, когда люди были абсолютно оторваны друг от друга и от рынка, все перешло в онлайн-формат.

Но я не думаю, что через пять лет это будет столько же ценно. Бывают такие ситуации в истории арт-рынка, когда вещь вдруг неожиданно взлетает в цене, а потом также неожиданно падает».

Интересно, что предыдущий рекорд продажи произведения искусства в виде невзаимозаменяемого токена, также принадлежал Beeple — в феврале за 10-секундный видеоролик он заработал почти $6,5 млн.

А накануне прошли и рекордные торги для России. Художник Покрас Лампас выставил на аукцион фотографию своего проекта под названием «Трансформация: Природа — Человек — Технология — Электричество». На снимке изображен каллиграфический рисунок, спроецированный на Чиркейскую гидроэлектростанцию, самую мощную на Северном Кавказе. Цена лота выросла с $1,5 тыс. до $29 тыс. Технология перспективна, в том числе и для развития художника, подчеркивает Покрас Лампас, который планирует и впредь выставлять на аукцион свои работы с NFT-токенами.

«Я, в первую очередь, хотел выставить концептуальную работу. Мне показался символичным тот факт, что мы добываем данные, условно, майним их и используем для этого электроэнергию. Круто матчится с тем, что я проецирую свой арт, написанный в мастерской и заново оцифрованный на огромную электростанцию, задавая глобальные вопросы, как искусство встраивается в среду. Я однозначно буду выставлять свои работы. Я считаю, что подобный вид поддержки художника, в первую очередь, дает ему инструменты для создания независимых арт-проектов. Сама технология перспективна, токенизация информационного блока позволяет легко верифицировать работу и следить за ее жизнью в течение многих лет», — сказал Покрас Лампас.

В мире продано уже свыше 100 тыс. произведений искусства с привязкой к NFT-токенам. Общая сумма всех лотов достигла $300 млн. Певица Граймс, например, за 20 минут заработала $6 млн, продав 10 произведений, включая рисунки и видео. А альбом музыканта Джастина Блау в виде цифрового актива ушел с торгов за $11,5 млн.

Впрочем, такие ажиотажные продажи временны, предполагает управляющий партнер инвесткомпании Exante Алексей Кириенко: «Люди поиграют в это, точно также как три года назад они играли криптокотиков. Самый дорогой котик ушел за $200 тыс. Но сейчас это очередной виток больших масштабов. Люди будут это использовать, это не что-то новое.

Принцип хранения данных на блокчейне исследуется много лет, просто сейчас очень много ликвидности на крипторынке.

Наверное, еще не так много, куда можно потратить деньги внутри криптоэкономики, и поэтому, в том числе, возникают такие причудливые формы. Логично, что NFT пришло в искусство. Уникальность произведений искусства — это то, за что готовы платить коллекционеры».

Работа Beeple обошла по стоимости картины Эжена Делакруа, Марселя Дюшана и Франсиско Гойя. Из ныне живущих художников дороже оценивались только работы Джеффа Кунса и Дэвида Хокни.

Впрочем, на фоне популярности NFT-токенов не исключено, что и эти рекорды будут вскоре побиты, если ажиотаж вокруг таких произведений искусств не сойдет на нет.