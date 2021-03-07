«Мону Лизу» переведут в токены

В последнее время все больше специализированных арт-аукционов продают исключительно виртуальные произведения искусства. Рост популярности цифрового искусства уже привел к тому, что на минувшей неделе одну из картин уличного художника Бэнкси публично уничтожили и перевели в цифровой вид.

Искусство как криптовалюта

На этой неделе компания Injective Protocol, известная своей децентрализованной платформой для блокчейн-трансакций, совершила довольно странное на первый взгляд действие. За $95 тыс. она купила у нью-йоркской галереи работу известного уличного художника Бэнкси — «Morons (White)» — и сожгла ее, сняв процесс на видео и создав для этого специальный аккаунт в Twitter под названием Burnt Banksy. Как отметили в Injective Protocol, хотя сожжение само по себе стало «выражением искусства», оно не было для компании самоцелью — она конвертировала работу Бэнкси в так называемый невзаимозаменяемый токен (Non-Fungible Token — NFT) и тем самым стала владельцем уже не физического, а цифрового объекта искусства.

Хотя сожжение работы Бэнкси стало первым случаем перевода в NFT физически существующего объекта, сами по себе такие токены как форма права собственности на объект цифрового искусства уже хорошо известны. NFT основаны на технологии блокчейна, но отличаются от других токенов. Если, например, различные криптовалюты являются взаимозаменяемыми (как и обычные валюты), NFT уникальны.

Такой токен создается непосредственно под конкретный цифровой объект — он может не быть объектом искусства, изначально NFT чаще всего использовались для приобретения предметов в компьютерных играх.

При этом объект должен существовать только в цифровом виде (именно поэтому Injective Protocol и сожгла работу Бэнкси), а в остальном в NFT может быть конвертировано все что угодно — от текстов и фотографий до видеороликов и клипов.

От «криптокотиков» до Christie`s

NFT появились еще в 2017 году, но за последний месяц они оказались в центре внимания после сразу нескольких крупных сделок с объектами искусства, произведенных таким образом.

NFT все чаще становятся предметом интереса коллекционеров и продаются на различных аукционах.

Так, в конце февраля канадская певица Граймс продала на одном из таких аукционов коллекцию под названием «WarNymph» из десяти объектов — в основном изображений коротких видео в сопровождении ее песен — на общую сумму $5,8 млн. Еще один пример — популярный интернет-мем Nyan Cat, созданный еще в 2011 году: это GIF-анимация с летящим котом со шлейфом из радуги. Но сейчас о Nyan Cat снова заговорили — в прошлом месяце он был конвертирован в NFT и продан за $590 тыс.

Конечно, не все из NFT-объектов являются произведениями искусства в прямом смысле слова, некоторые скорее забавные коллекционные предметы, как, например, «криптокотики» (CryptoKitties). Это созданная еще в 2017 году канадской компанией Dapper Labs игра на основе Ethereum, в которой пользователи могут создавать, разводить и покупать тех самых «криптокотиков» — милых рисованных существ, которые создаются как NFT. Одного из них вы можете купить прямо сейчас: это Pudding Daintytot, сиреневый кот с рогами и драконьими крыльями, который продается за $1 млн.

Фото: CryptoKitties

Еще одним популярным объектом коллекционирования стали виртуальные коллекционные «карточки» NBA Top Shot, хотя по факту это скорее короткие видео с моментами матчей Национальной баскетбольной лиги. Этот проект также запустила Dapper Labs, а самая дорогая карточка сейчас стоит $240 тыс.

Уже появились аукционы, специализирующиеся непосредственно на виртуальных объектах искусства,— это, например, Foundation, SuperRare, Nifty Gateway или Zora. Один из старейших аукционных домов в мире Christie`s в феврале также выставил на торги цифровое произведение искусства — «Everydays — The First 5000 Days» цифрового художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple. Это огромный цифровой коллаж из его произведений, создававшихся каждый день с 2007 по 2021 год. Торги по этому коллажу все еще продолжаются, последняя на момент пятницы ставка — $3,5 млн.

Другая цифровая работа Beeple — CROSSROADS (она посвящена президентским выборам в США, на ней присутствует персонаж, похожий на Дональда Трампа) — недавно была продана в формате NFT за $6,6 млн. По данным платформы Nifty Gateway, на которой она выставлялась, это крупнейшая на данный момент сделка с объектом цифрового искусства.

Краткосрочный хайп или долговременный объект для инвестиций

По данным сайта Сrypto Art, в общей сложности уже было продано более 100 тыс. объектов цифрового искусства на общую сумму, превысившую $200 млн. Значимые сделки стали происходить только прошлым летом, потом резко выросли в январе и еще сильнее — в феврале, когда их объем превысил $90 млн. Тенденция сохраняется — за первые несколько дней марта объем сделок уже превысил $20 млн.

Многие видят в NFT хороший вариант заработка для цифровых художников.

«Это дает возможности для авторов. Создатель изначально владеет этим, затем он может продать это, напрямую монетизировать и получить признание за свою работу»,— считает создатель Nyan Cat Крис Торрес.

Сейчас эксперты спорят, сохранятся ли такие темпы и дальше, или же внимание к NFT окажется кратковременным хайпом. Тем более что NFT не дает коммерческих прав на объект, сходных с правами на распространение фильмов или музыкальных треков в интернете,— посмотреть, послушать, скопировать или скачать купленный в форме NFT рисунок или видео может любой человек. «Я не считаю NFT привлекательной платформой для публикации искусства,— рассказывает британский цифровой художник v buckenham.— Смысл владения произведением искусства в том, чтобы смотреть на него и наслаждаться, а покупка NFT ничем вам в этом не поможет. NFT — это просто запись в модной базе данных, где указано, что вы "владеете" работой».

По мнению старшего аналитика по инвестициям финансовой компании Hargreaves Lansdown Сусанны Стритер, людям, рассматривающим NFT-искусство как объект для инвестиций, нужно оценить, насколько такие объекты смогут принести выгоду в долгосрочной перспективе. «Некоторые покупают этот тип активов для получения краткосрочной спекулятивной прибыли, ожидая, что они смогут поймать волну повышения цен. Сейчас может быть ажиотаж (вокруг объектов цифрового искусства.— “Ъ”), однако потом шумиха может переместиться на следующую тему, и этот актив может не стоить ничего»,— считает она. «Подобный момент уже был в 2017 году,— отмечает и главный разработчик блокчейн-компании Cosmos Билли Реннекамп.— Все галереи рассматривали вариант NFT. Все известные художники также рассматривали этот вариант.

Но здесь слишком много риска, когда рынок падает, и участвовать во всех этих делах с NFT, когда цены падают, довольно сложно».

Но не все согласны с тем, что NFT не самый привлекательный объект для инвестирования. «Искусство — это искусство. Оно всегда существовало в самых разных формах,— считает американский миллиардер и телемагнат Марк Кьюбан, сам владеющий целым рядом NFT-активов.— (Молодое.— “Ъ”) поколение знает, что "умные" контракты и цифровые товары, которые они отражают, или криптоактивы — лучшая инвестиция, чем старая школа: то, что можно увидеть, потрогать или почувствовать».

Яна Рождественская