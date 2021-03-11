Контрольный комитет не удержал в должности

Проработавшая меньше двух месяцев на посту председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Ольга Филиппова покинула эту должность, сообщили в пресс-службе госсовета. Причины такого решения официально не называют, между тем источники сообщают, что она якобы задержана, и связано это с предыдущим местом работы в управлении Минюста РФ по республике. В то же время восстановленный по решению суда в должности председателя ГКК Борис Сарнаев говорит, что по-прежнему не может попасть на рабочее место.

Ольга Филиппова, избранная председателем государственного контрольного комитета Удмуртии в декабре 2020 года и приступившая к обязанностям с 12 января 2021 года, покинула должность. Как сообщили сегодня в пресс-службе госсовета республики, она написала заявление об уходе по собственному желанию с 9 марта. Причины такого решения не называют. В приемной ГКК “Ъ-Удмуртии” сообщили, что госпожа Филиппова не работает уже два дня, а зампредседателя комитета Светлана Калинина ситуацию не комментирует.

Госпожа Филиппова была избрана председателем ГКК после отрешения от этой должности Бориса Сарнаева в связи с внесенными изменениями в закон о ГКК. Согласно этим поправкам, предельный возраст для руководителя комитета был понижен с 65 лет до 60. Господину Сарнаеву 62 года. Он подал иски о признании этих изменений не действующими и о восстановлении в должности. 26 февраля Верховный суд Удмуртии признал внесенные поправки законными, но Ленинский районный суд Ижевска в тот же день удовлетворил иск и восстановил господина Сарнаева в должности. В мотивировочной части решения сказано, что внесенные в закон о ГКК поправки не касаются Бориса Сарнаева, так как он назначался на пятилетний срок в 2018 году при предыдущей редакции закона.

Позднее, 11 марта, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Ольга Филиппова якобы была задержана сотрудниками УФСБ. По данным источников ИА «Сусанин», это может быть связано с ее деятельностью на посту руководителя управления Минюста РФ по Удмуртии, в этой должности она работала с 2017 года. Источник “Ъ-Удмуртия” сообщил о проводившихся обысках в управлении Минюста. В приемной управления эту информацию не смогли подтвердить.

В пресс-службе УФСБ по Удмуртии не ответили на звонки “Ъ-Удмуртия”, в пресс-службах следственного управления СК и МВД по Удмуртии этот вопрос не комментируют.

Борис Сарнаев сказал, что слышал об отставке Ольги Филипповой, но подробности ему неизвестны. Сам он по-прежнему не может попасть на рабочее место.

«Ничего не изменилось. Сегодня охрана госсовета (ГКК находится в этом же здании.— “Ъ”) вновь меня как восстановленного на своем посту председателя комитета на работу не пропустила. Говорят, что решение должны исполнить судебные приставы. Я пытаюсь пройти каждый день, но меня не пускают»,— рассказал господин Сарнаев.

И. о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин отмечает, что с учетом появившейся неофициальной информации уход Ольги Филипповой никак не связан с решением суда по восстановлению Бориса Сарнаева в должности и вообще с контрольным комитетом. «Пока сложно сказать что-то определенное, однако мы видим, что у нас существует серьезная проблема с кадровой политикой. Перед назначением на такой серьезный пост человека должны досконально проверить, потому что он предполагает высокий уровень ответственности. Для самого Бориса Сарнаева эта ситуация ничего не меняет. Я думаю, что решение будет обжаловано. Кроме того, вернуть в должность может только госсовет своим решением на сессии»,— считает господин Тенсин.

UPD. Исполняющей обязанности председателя государственного контрольного комитета Удмуртии назначена Ольга Олюнина, работающая в должности аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью, сообщили в пресс-службе госсовета.

Михаил Красильников