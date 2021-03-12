Причиной крупного пожара в Анапе могла стать незаконная перепланировка под сауну

Одной из причин крупного пожара в многоквартирном доме в Анапе могла стать незаконная перепланировка части квартиры под сауну, в которой и началось возгорание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в настоящее время организована проверка по факту возгорания. Установлено, что пожар произошел на верхних этажах восьмиэтажного дома. Дом введен в эксплуатацию в 2008 году в административном порядке, самостроем не являлся, газифицирован, уверяют в прокуратуре.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о возгорании поступило 12 марта в 4:19. Приехавшие на место сотрудники первого пожарного подразделение установили, что возгорание произошло на мансардном этаже. Спасательные службы эвакуировали 300 жителей дома.

По уточненным данным, площадь пожара составила 3150 кв. Тушение возгорания продолжается больше шести часов. В настоящее время возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.

«В ходе проверки прокуратурой выясняются причины и условия, способствовавшие возгоранию, а также будет дана оценка оперативности работы спасательных и пожарных служб, прибывших на ликвидацию пожара», - говорится в сообщении ведомства.

По факту пожара проведен оперативный штаб, главой Анапы принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тыс. рублей. Погорельцы в настоящее время размещаются в гостинице.

Алексей Белянин