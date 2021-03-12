В Анапе эвакуировали 300 человек из-за крупного пожара в восьмиэтажном доме

В Анапе больше трех часов тушат сильный пожар в восьмиэтажном жилом доме на ул. Лазурной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 12 марта в 4:19. Приехавшие на место сотрудники первого пожарного подразделение установили, что возгорание произошло на мансардном этаже, существует угроза распространения пожара. Спасательные службы начали эвакуацию жителей – всего было эвакуировано 300 человек. В настоящее время подготовлены пункты для их временного размещения.

По данным на 6:30 площадь пожара составила 1500 кв. м. К ликвидации пожара привлечены 130 человека, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 23 единицы техники. Пожарные подразделения проводят тушение возгорания также с применением высотной техники.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организованна работа оперативного штаба. На место выехала оперативная группа. Также на место направлена испытательная пожарная лаборатория. Кроме того, проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации Анапы для координации деятельности и организации жизнеобеспечения населения

Алексей Белянин