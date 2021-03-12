Площадь пожара в многоквартирном доме в Анапе выросла вдвое

Площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе достигла 3150 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Это вдвое больше от ранее заявленной площади.

В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание (время локализации 8:50). Тушение пожара ведется уже почти пять часов. В МЧС отмечают, что тушению пожара мешает сильный ветер.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о возгорании поступило 12 марта в 4:19. Приехавшие на место сотрудники первого пожарного подразделение установили, что возгорание произошло на мансардном этаже. Спасательные службы эвакуировали 300 жителей дома. В настоящее время подготовлены пункты для их временного размещения.

По данным на 6:30 площадь пожара составлял 1500 кв. м. На тот момент к ликвидации пожара привлечены 130 человека, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 23 единицы техники. Пожарные подразделения проводят тушение возгорания также с применением высотной техники. Кроме того, приведены в готовность три опорных пункта по тушению крупных пожаров пожарно-спасательных отрядов Анапы, Геленджика и Славянска-на-Кубани.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швец и докладывать об обстановке.

Алексей Белянин