Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева прокомментировала ходатайство о его освобождении

Дочь бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, Евгения Сирик прокомментировала ходатайство о его освобождении от наказания из-за болезни. Также она рассказала о состоянии здоровья отца, сообщает Izhlife.

«Судья Пермяков при вынесении приговора в отношении Соловьева знал реальное состояние его здоровья: в суд были предоставлены медицинские документы, подтвержденные показаниями медиков в качестве свидетелей защиты. Все они утверждали о том, что нахождение Соловьева в местах лишения свободы — фактически смертный приговор в короткий период. Во время судебного процесса к нему многократно вызывали скорую помощь. Мы удивлены, что он смог продержаться даже эти четыре месяца в условиях СИЗО. Сейчас он парализован. Появились новые подтвержденные заболевания. Требуется постоянный уход, впереди многочисленные сложнейшие операции»,— подчеркнула госпожа Сирик.

Напомним, что суд рассмотрит ходатайство Александра Соловьева 18 марта. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что бывший глава якобы умер в больнице. Ее опровергли в пресс-службе УФСИН по республике, добавив, что состояние Александра Соловьева стабильно. Позже дочери экс-главы сообщили о ухудшении состояния его здоровья.