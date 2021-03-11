Осужденный экс-глава Удмуртии Соловьев подал ходатайство об освобождении из-за болезни

В Завьяловский районный суд поступило ходатайство бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, ранее осужденного за получение взяток, об освобождении от наказания из-за болезни по ст. 81 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

«Соловьев А.В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России. Ходатайство осужденного принято к производству суда, рассмотрение назначено на 18 марта в закрытом судебном заседании»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее дочери экс-главы сообщили о ухудшении состояния его здоровья. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что бывший глава якобы умер в больнице. Ее опровергли в пресс-службе УФСИН по республике, добавив, что состояние Александра Соловьева стабильно.