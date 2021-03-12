«AliExpress Россия» впервые раскрыл число заказов

Покупатели «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и РФПИ) с декабря 2020 года по февраль текущего года сделали более 90 млн заказов, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. Это число включает внутрироссийские и международные продажи. Прежде в компании не раскрывали данные по числу заказов.

Сколько заказов приходится на локальных поставщиков, в «AliExpress Россия» не уточнили, отметив, что они «исчисляются десятками тысяч» в день. По итогам года число локальных продавцов площадки достигло 35 тыс., около 80% из них — малый и средний бизнесы.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев рассказывал, что на российских продавцов приходится около 25% оборота площадки.

Напомним, «Почта России» решила инвестировать 12 млрд руб. в запуск фулфилмент-центров и логистику в рамках сотрудничества с «AliExpress Россия». Проект также включает открытие пунктов выдачи заказов на базе почтовых отделений под брендом AliExpress и запуск сети постаматов.

Подробности — в материале “Ъ” «AliExpress послужит на почте».

Арина Барабанова, Дмитрий Шестоперов